Visita al 'infierno' de San Paolo

El Real Madrid visitará hoy el infierno de San Paolo con el objetivo de eliminar al Nápoles y avanzar a los cuartos de final de la Liga de Campeones, una cita que llega bajo un intenso debate en torno a la BBC, su lujosa delantera.

El conjunto blanco ganó 3-1 en la ida, un resultado estimable pero que en absoluto dejó resuelta la eliminatoria. Jugadores como Reina o Insigne ya hablaron en la ida del "infierno" que esperaría al Real Madrid en la vuelta, y a ese terrible ambiente se agarra el Nápoles para sentar las bases de una eventual remontada.

Centenares de tifosi, congregados en las inmediaciones del hotel del Real Madrid todo el día, brindaron una sonora pitada al equipo madridista a su salida al entrenamiento en San Paolo. Tal es el ambiente en Nápoles.

Hace tres semanas el conjunto de Zinedine Zidane ofreció un buen partido ante el equipo italiano, uno de esos encuentros en los que los blancos demuestran que saben cómo leer los partidos de Liga de Campeones y qué actitud deben adoptar ante cada situación que se presenta durante el duelo. Sin embargo, a ese choque siguieron otros no tan productivos y por el camino el Real Madrid se dejó el liderato de la Liga, ahora en poder del Barcelona, y ofreció una sensación de inseguridad que todavía dura. El foco de la crítica se centró en la llamada BBC, la delantera formada por Bale, Benzema y Cristiano Ronaldo.

El encuentro del sábado sirvió para reavivar el debate. El Real Madrid ganó 1-4 en Éibar y ofreció una de sus actuaciones más convincentes de la temporada en un terreno difícil y ante una de las revelaciones. Y lo hizo con un equipo en el que no estaban algunas de las grandes estrellas, incluidos Cristiano Ronaldo y Bale.

Lo ocurrido en Éibar incidió en una vieja discusión: ¿Juega el Real Madrid más como un bloque cuando no actúa la BBC? Porque es ya casi un tópico, una máxima aceptada: los tres delanteros blancos no trabajan y el equipo se parte. Sin embargo, no parece que el debate vaya a tener efecto alguno sobre Zidane, poco permeable a la crítica sobre su tridente ofensivo. "Juegan porque son los mejores", se cansa de repetir como un mantra. Y esa sigue siendo su idea para Nápoles. El francés citó ayer a 22 futbolistas y en la lista estaba toda su artillería, con la BBC a la cabeza.

La prensa da por hecho que jugarán "los de siempre", un equipo idéntico al que en mayo conquistó la Liga de Campeones ante el Atlético de Madrid. Eso significaría la suplencia de Lucas Vázquez, Marco Asensio, James Rodríguez o Nacho, algunos de los más destacados ante el Eibar.

Zidane confía en la experiencia para solucionar el choque ante el Nápoles. Aparte de un ambiente infernal, lo espera un equipo que levantó la cabeza tras las críticas recibidas en el partido de ida, como demostró en la última jornada de la liga italiana al vencer 1-2 a la Roma.

El centrocampista brasileño Allam Marques será baja por lesión muscular y su técnico, Maurizio Sarri, recuperará a los también medios Diawara y Zielinski, suplentes ante la Roma.