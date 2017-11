Visita a El Puerto del equipo senior Arlequines Miguelturra, de Ciudad Real

El primer equipo senior del club recibe el domingo a Arlequines Miguelturra de Ciudad Real en un partido adelantado de fecha ya que este encuentro debería de haberse jugado como visitante. Al tener problemas con sus instalaciones, ambos clubes llegaron al acuerdo de cambiar el orden de los partidos, por lo que el domingo, desde las 12:00, podremos ver este primer choque en el polideportivo de El Puerto. A los portuenses ha de servirles para seguir sumando victorias y seguir su línea ascendente en la clasificación general, en la que se encuentra actualmente como sexto clasificado. No deberían de tener problemas ante Arlequines, situado por debajo en la clasificación, pero nunca se ha de menospreciar a ningún rival máxime cuando han podido comprobar que es posible plantar cara a un Atlético Portuense que se encuentra en proceso de renovación de la plantilla pero que cada vez se va adaptando más a este nivel de juego. El equipo senior portuense va a encadenar tres partidos seguidos como local, lo que le puede hacer llegar a los primeros puestos de la tabla y darle confianza de cara a futuros compromisos de mayor exigencia. Previamente a la jornada del domingo, los equipos Sub-14 y Sub-16 del At. Portuense jugarán mañana contra los respectivos equipos del CR Badajoz. El primero será amistoso y comenzará a las 13:00 para una vez concluido este comenzar los Sub-16 en partido ya oficial en el que no han de tener excesivos problemas para llevarse los puntos incluso con la obtención del punto bonus. Las restantes categorías tienen descanso hasta la próxima semana, que será muy intensa.

El primer equipo senior del club posa en las instalaciones del hotel Barceló Montecastillo Resort de Jerez, donde realizaron una concentración de pretemporada y disfrutaron de distintas actividades deportivas.