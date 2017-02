Viñales, el más rápido en Sepang

Maverick Viñales, que esta temporada se estrena en el equipo oficial de Yamaha, reafirmó sus buenas sensaciones al marcar el mejor tiempo en la tercera y última jornada de test en el circuito de Sepang (Malasia), seguido de cerca por Marc Márquez (Repsol Honda) y Andrea Dovizioso (Ducati). Igual que ocurrió en el último test de 2016 en Cheste, donde sorprendió marcando el mejor registro en su debut con Yamaha, Viñales se va de Malasia con el tiempo más destacado y con la moral aún más reforzada para seguir trabajando cara a la segunda cita de la pretemporada, que acogerá Phillip Island (Australia) del 15 al 17 de febrero.

"Trabajamos principalmente en el ritmo de carrera. Hemos mejorado mucho y estoy bastante sorprendido porque iba muy rápido y la moto iba bien. Creo que tenemos la mejor moto en este momento para una vuelta y en distancia de carrera", apuntó el gerundense, quien batió con su tiempo (1.59,368 minutos) con claridad el mejor del año pasado marcado en este mismo test de Malasia por Jorge Lorenzo (1.59,580) y le permitió superar por 84 milésimas al segundo mejor de la clasificación combinada de estos tres días, registrado el martes por Andrea Iannone (Suzuki).

En esta tercera y última jornada los pilotos hicieron vueltas lanzadas buscando vuelta rápida y se apretó mucho la clasificación respecto al resto de la semana, lo que permitió a Márquez, que aún no se había asomado a las posiciones delanteras, quedar a poco más de una décima de Viñales. El cuarto puesto de Dani Pedrosa confirmó que el equipo Repsol Honda había preferido no forzar en las primeras jornadas. "Estoy bastante más contento con el último día, aunque necesitamos seguir mejorando en algunas áreas en las que no estoy del todo cómodo. Mejoramos a lo largo de los tres días y esto es lo más importante", señaló Márquez.

Sin embargo, el cuarto mejor registro de la clasificación combinada de todos los días fue para Dovizioso, quien enseñó el camino para que Jorge Lorenzo progresara en su adaptación con Ducati. En esta jornada final, el balear finalizó con el noveno tiempo, aunque mejoró notablemente sus tiempos y logró perder menos de cuatro décimas respecto al líder. "Cada vez voy conociendo y aprendiendo más de la moto", afirmó el balear.