Viñales no se corta

Maverick Viñales (Yamaha) consiguió un importante triunfo al vencer en el Gran Premio de Francia de MotoGP, disputado en el circuito de Le Mans. El español se impuso a su compañero de equipo, Valentino Rossi, en el duelo que ambos protagonizaron en la última vuelta, en la que el italiano acabó por los suelos a pocas curvas de la línea de llegada. Por su parte, el italiano Franco Morbidelli (Kalex) y Joan Mir (Honda) consolidaron el liderato de Moto2 y Moto3, respectivamente.

El francés Johann Zarco (Yamaha) superó a Viñales en la primera curva del trazado, mientras por detrás Dani Pedrosa (Honda) realizó una muy buena salida y acabó la primera vuelta séptimo, lo que no hizo Álvaro Bautista que se fue al suelo con su Ducati. El ídolo local intentó tirar con fuerza para consolidar su ventaja, pero ninguno de sus rivales cedió un ápice y en el cuarto giro, en el que se retiró Héctor Barberá con problemas mecánicos en su Ducati, apenas tenía medio segundo de ventaja sobre Viñales.

Una vuelta más tarde Marc Márquez (Yamaha), que montó neumáticos intermedios como Viñales y Rossi, marcó una nueva vuelta rápida de carrera que literalmente dejó en cabeza de la misma al trío de Yamaha junto al actual campeón del mundo, y en la siguiente Viñales superó a Zarco para ser él quien buscase el cambio de ritmo con otra vuelta rápida de carrera.

Mientras, Jorge Lorenzo (Ducati), que salió desde la sexta línea de parrilla con el decimosexto tiempo, fue recuperando posiciones hasta colocarse noveno.

El corte definitivo llegó en la decimoséptima vuelta, en la que las tres Yamaha consiguieron aumentar su ventaja y Marc Márquez se fue al suelo al forzar en demasía para que no se escapasen sus rivales. Se trata del segundo cero del ilerdense tras la caída de Argentina.

Pedrosa se quedó solo en su intento de alcanzar al trío de Yamaha que iba por delante, del que se encontraba a 2,7 segundos, aunque su remontada desde la decimotercera posición ya era digna de ser tenida en cuenta.

Rossi superó una vuelta después a Zarco y con vuelta rápida, como otra vez su compañero de equipo, intentó alcanzar a Viñales. El objetivo no era sencillo, pero había cinco vueltas por delante para intentarlo. En la variante de final de recta Rossi superó a Viñales, con poco más de tres vueltas por delante hasta el final, pero el español no dio por perdida la carrera y aguantó tras el campeón italiano su oportunidad. Lo pasó y después llegó con el error del italiano en el último giro, primero al colarse en una curva y después al caerse en la curva once y dejar el camino expedito a su compañero de equipo hacia lo más alto del podio de Le Mans.

Por su parte, Joan Mir (Honda) consiguió su tercera victoria de la temporada en Moto3 en una prueba muy accidentada y que vio una bandera roja que obligó a una segunda salida por una caída múltiple en la primera vuelta, pero que le permitió incrementar su ventaja en la clasificación provisional del mundial. Tras la segunda salida Mir dio pronto caza a Fenati, que poco después se fue por los suelos. La pelea en el grupo perseguidor no hizo sino incrementar las diferencias respecto al líder. El conileño Marcos Ramírez rozó el podio y terminó cuarto, como ya hizo en Jerez.

Y en Moto2 el italiano Franco Morbidelli (Kalex) se adjudicó su cuarta victoria de la temporada que le permite aumentar la ventaja al frente de la general.