Villasante cayó en el cuadro de repesca

El Campeonato del Mundo ISA de longboard, una modalidad del surf, finalizó ayer en la famosa izquierda de Riyue Bay, en la isla china de Wanning. Fueron seis días de competición que rompieron récords de participación, con más de 70 deportistas de 20 países.

Hasta China se desplazaron una veintena de países para luchar por una medalla de oro que finalmente se llevaría EEUU en la categoría de equipos y el hawaiano Kai Sallas y la norteamericana Tory Gilkerson en las individuales.

Los dos representantes españoles, el sevillano Alberto Fernández y el gaditano Juan Villasante, firmaron una buena participación en la primera cita mundialista a la que asistían. Ambos se mostraban muy satisfechos por su trabajo y confesaban que el evento les ha servido para seguir aprendiendo.

Villasante, que quedó apeado del Mundial en la segunda ronda del cuadro de repesca, valoraba así su participación ante las cámaras de la plataforma Veosurfing: "Estoy muy contento porque he aprendido muchísimo y me ha encantado medirme con los mejores del mundo. De cada competición siempre se sacan cosas positivas".

Por su parte, el hispalense se mostraba feliz por haber quedado a un puesto del top 10: "He hecho una buena competición y he mostrado un surfing muy sólido en cada manga. Me quedo a las puertas de unas semifinales pero muy contento de quedar entre los top 10 en mi primera participación en unos mundiales".

Campeón del mundo en la modalidad individual quedó el hawaiano Kai Sallas, que se impuso con 19.04 puntos en una final muy ajustada frente al peruano Benoit Clemente. En féminas, la vencedora fue la norteamericana Tory Gilkerson, quien se impuso a la brasileña Chloe Calmon. En la cita por equipos, EEUU acabó por delante de Perú, Hawái y Brasil.