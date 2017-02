'Victoria' moral del Recre ante el líder

Mereció la victoria el Recre ante el líder, un conjunto que sólo hizo valer sus galones en algunas fases de la primera mitad y que acabó dominado en la segunda, empatando en el último suspiro gracias a uno de esos penaltis que se pitan de cuando en cuando.

Los portuenses, que mandaron dos cabezazos al palo (Isaías en el 52' y José Serrano en el 80') vieron premiados su juego e intensidad cuando una bola disparada por Josué y rechazada por la defensa llegó a los pies de Rafi Cruz, que anotó de fuerte disparo el que supone su quinto gol de una campaña en la que las lesiones le han impedido disfrutar menos minutos de los que su calidad merece.

Paladeaba la parroquia local un triunfo que sabía muy bien ante el primero pero ésta no es temporada en la que la fortuna se alíe con los rojiblancos (azules ayer). Las miradas seguían la curvatura aérea de una bola lanzada desde la medular, que tenía todas las trazas de acabar en Chico, cuando el colegiado interpreta penalti en el forcejeo terrestre previo de Isaías con Dani Guerrero. El delantero no desaprovechó la opción y consiguió salvar in extremis un punto para los suyos.