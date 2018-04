Vettel gana y refuerza su liderato

Fue el final de la carrera para el finlandés, y el comienzo de otra para su compañero de equipo, que ya no tenía escudero.

Ocurrió entonces que Raikonnen, que se disponía a seguir los pasos de Vettel y Hamilton, aceleró antes de que todos los neumáticos estuvieran puestos y lastimó a uno de los mecánicos, justo el que no pudo cambiarle la rueda que le correspondía.

Esteban Ocon (Force India) acabó décimo y también entró en los puntos, a cuyas puertas se quedó Sainz, quien firmó una notable actuación, pero no lo suficientemente buena como para meterse en el top 10.

Alonso no era cuarto en el Mundial de pilotos desde 2014

Fernando Alonso valoró como "un poco casualidad" el gran desempeño de McLaren en este inicio de temporada, aunque más como un mensaje hacia el equipo de que no hay que dormirse que por falta de satisfacción tras auparse al cuarto puesto de la clasificación de pilotos. Una posición que no ocupaba desde 2014, cuando aún estaba en Ferrari. "Sabía que tenía que atacar en la salida con la duda de salir con neumáticos amarillos y el resto con rojos, pero me sentí bien en las primeras curvas, fui atacando y pasando rivales. Después se estabilizó todo y ahí es casi imposible mejorar, pero yo ya tenía la mitad de la carrera hecha", valoró el asturiano, quien confía en que 2018 le siga brindando los buenos resultados que durante tanto tiempo añoró.