Verdasco da el gran golpe

El tenis español cerró ayer una primera ronda de Roland Garros casi perfecta: doce de los quince que participan en el segundo Grand Slam superaron el debut.

Los triunfos ayer de Fernando Verdasco, Nico Almagro y Carla Suárez se sumaron a los de Rafa Nadal, Garbiñe Muguruza, David Ferrer, Feliciano López, Pablo Carreño, Roberto Bautista, Albert Ramos y Guillermo García-López.

La Armada únicamente vio caer en los tres primeros días de competición en la arcilla francesa a Marcel Granollers, Lara Arruabarrena y Sara Sorribes. Los dos primeros perdieron ante top tens y la tercera frente a otra preclasificada.

"Es muy bonito ver a tantos jugadores y jugadoras de tu país que ganan partidos. Y más en un torneo tan importante como Roland Garros", celebró Verdasco tras dar el golpe ante el alemán Alexander Zverev, al que batió por 6-4, 3-6, 6-4 y 6-2 en un duelo que fue aplazado el lunes por falta de luz.

Zverev ganó hace diez días en Roma el título más importante de su carrera, una corona que lo confirmó como la gran promesa del tenis internacional. Tras la conquista, irrumpió en el top ten pese a su corta edad, 20 años.

Verdasco, número 37 del mundo, cometió 49 errores no forzados, pero su rival cometió uno más y después explotó en rueda de prensa. "He jugado una mierda, así de simple", comentó.

El tenista de origen ruso es junto a Nadal el único que llegó a París con dos títulos en arcilla, Roma y Múnich. Ello, sumado a su juventud y frescura, lo ubicaba como uno de los grandes aspirantes al título.

Pero en el partido ante Verdasco, en la cancha central, se impuso la veteranía del zurdo español, que ahora chocará en la segunda ronda con el francés Pierre-Hugues Herbert.

Almagro, por su parte, remontó ante el chipriota Marco Baghdatis por 6-7 (3-7), 6-4, 6-3 y 7-6 (7-1) y se citó ahora con el argentino Juan Martín del Potro, ex número cuatro del mundo y campeón del US Open en 2009.

Carla Suárez también reaccionó ayer a un complicado inicio de partido, pero finalmente se impuso a la griega Maria Sakkari por 6-4 y 6-2. "Está claro que he ido de menos a más", comentó la española. "El año pasado o el anterior llegaba un poco mejor, pero me siento bien en líneas generales", agregó la canaria, que se medirá ahora con la rumana Sorana Cirstea.

El tenis español, no obstante, sufrió ayer un revés con la derrota de Feliciano López y Marc López por 6-2 y 6-3 ante la pareja formada por el chileno Juan Peralta y el argentino Horacio Zeballos. Los López, que no son parientes, eran los defensores del título. "Perder en la primera ronda y de esta manera no estaba en nuestros planes", comentó Marc López.

Siete españoles buscarán hoy el pase a la tercera ronda, con Nadal y Muguruza en el centro de la escena. Nueve veces campeón en París, Nadal se medirá en la cancha central ante Robin Haase en el tercer turno, justo después de que Muguruza, defensora del título, choque con la estonia Anett Kontaveit.

Además, Bautista se enfrentará al kazajo Mijail Kukushkin; Carreño desafiará al japonés Taro Daniel; Robredo chocará con el búlgaro Grigor Dimitrov; Ramos hará lo propio con Benjamin Bonzi; y García-López tendrá como rival al argentino Marco Trungelliti.