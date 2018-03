Venus fue demasiado

La tenista española Carla Suárez no tuvo opciones frente a la estadounidense Venus Williams y cayó derrotada en los cuartos de final del torneo de Indian Wells en una hora y 11 minutos, por 6-3 y 6-2. Williams se medirá por un puesto en la final a la tenista rusa Daria Kasatkina, de 20 años, que superó sin demasiados apuros a la alemana Angelique Kerber por 6-0 y 6-2, en 58 minutos.

Carla Suárez buscaba la primera semifinal de su carrera sobre la pista de Indian Wells, pero se marcha del desierto californiano igualando su mejor resultado en el torneo. Williams impuso su fuerza y calidad desde el primer momento. Se colocó 5-2 en la primera manga con una rotura de saque y tras consolidar el suyo para no detenerse con su potente servicio.

Williams comenzó la segunda manga rompiéndole nuevamente el saque a la española. Suárez no se amedrentó y reaccionó para firmar un break y un juego en blanco para colocarse 1-2, en lSo que fueron los mejores momentos de la canaria. Pero no pudo sacar más provecho. Williams volvió a tomar la delantera (3-2). Suárez estuvo cerca de neutralizar a su rival de nuevo, pero no lo consiguió y se abrió brecha (5-2) con errores no forzados decisivos.

Al término del encuentro, Suárez reconoció a Efe que apenas exigió una gran esfuerzo a la estadounidense: "Ha sido un partido incómodo. No me he soltado en ningún momento. Es de esos días que las cosas no salen. Ella ha estado muy cómoda, pues la exigencia que le he puesto ha sido mínima. Me faltó intensidad".

En el cuadro masculino, Roger Federer liquidó al surcoreano Hyeon Chung en dos sets (7-5 y 6-1) y se aseguró un lugar en las semifinales del torneo estadounidense, ronda en la que enfrentará al croata Borna Coric.

En la reedición de la semifinal del último Abierto de Australia, los dos tenistas ofrecieron un buen espectáculo en el primer set. Sin embargo, Federer, quien mantuvo el primer lugar mundial con su triunfo, se impuso sin apuros.

Los fuertes vientos reinantes en la región fueron difíciles de gestionar para el suizo en un choque al que asistió el mítico ex tenista australiano Rod Laver.