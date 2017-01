"Vamos a trabajar para que Ortuño no reciba mucho"

Alberto Toril, entrenador del Elche, aseguró ayer que el equipo ilicitano, que debe afrontar en el presente mes cuatro enfrentamientos ante rivales directos, está en el momento idóneo de la competición para posicionarse en la clasificación. "Estamos en el momento idóneo para posicionarnos. Enero es importante porque jugamos cuatro partidos ante rivales que nos van a marcar si podemos aspirar a algo más o si no", indicó el técnico en alusión a los partidos ante Cádiz, Oviedo, Rayo y Girona.

Toril aseguró que la plantilla está deseando que llegue el domingo para competir y que el equipo llega "fino" físicamente tras las vacaciones. El técnico del Elche admitió que es posible que el parón de la competición no le haya llegado en buen momento al Cádiz, próximo rival, ya que recordó que se encontraba "en una muy buena dinámica de resultados y marcando muchos goles". Toril afirmó que el Cádiz intentará plantear un partido "largo" con el objetivo de no recibir goles y sabiendo que tiene recursos en el banquillo "para cambiar el encuentro". Destacó el poder ofensivo de la banda izquierda del ataque rival y, sobre todo, a su delantero Ortuño, del que comentó que "es determinante y marca las diferencias". "Vamos a trabajar para que no reciba mucho y que no tenga posibilidades de remate porque es potente al espacio y maneja las dos piernas. Hay que mantenerlo lejos de la portería", dijo Toril, quien recordó que el delantero suma un porcentaje altísimo de los goles del Cádiz.

Toril admitió que al Elche le falta "un pasito más" para estar con los mejores de la categoría y confió en poder darlo ante el Cádiz, si bien recordó que el equipo llega "justito" al partido por las lesiones de varios futbolistas importantes.

El entrenador anunció que Fabián Ruiz, fichaje del club en el mercado de invierno, entrará en la convocatoria y se mostró convencido de que Borja Valle acabará llegando cedido al equipo ilicitano. "Lo de Borja está cerrado y espero que la semana que viene pueda estar aquí", dijo Toril, quien también tuvo palabras de elogio para Lolo Ortiz, quien ha abandonado recientemente el club al no contar con opciones de jugar.

Alberto Toril lamentó una vez más la escasa fortuna de Eldin Hadzic con las lesiones y dejó entrever que Hugo Fraile puede ser el siguiente en abandonar la entidad ya que apenas ha aportado nada al equipo desde su llegada. "No está en su mejor nivel y él asume la situación. Cuando le hemos pedido que dé un paso adelante no lo ha podido dar. Ya veremos qué pasa", comentó sobre el extremo.

Por último, mostró su máxima confianza en Iriondo, quien debutará como titular en la Liga tras la sanción de Edu Albacar. "Confiamos en él y ahora es su momento. Para él no es nada nuevo porque ya jugó el año pasado treinta y tantos partidos en Segunda", recordó.