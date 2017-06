Valverde: "Es un reto apasionante en el que esperamos disfrutar todos"

El español Ernesto Valverde se estrenócomo entrenador del Barcelona asegurando que espera convertir al club catalán en una entidad "un poco más grande de lo que ya es". "A mí me corresponde ahora devolver toda esta confianza depositada en mí a través de mi trabajo. Siento una gran responsabilidad por ello, sabiendo además que es un reto apasionante en el que esperamos disfrutar todos", afirmó Valverde, en su primera presentación pública como entrenador azulgrana.

"El objetivo es conseguir, con mi trabajo, que este club sea un poco más grande, que ya es mucho", añadió el técnico español, en el palco del Camp Nou, junto al presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, y ante los periodistas.

Bartomeu: "Valverde es el entrenador ideal, tiene mucha experiencia"

El presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, ha asegurado después de que Ernesto Valverde firmara su nuevo contrato con los azulgrana que es "el entrenador ideal" para la entidad catalana porque "tiene mucha experiencia".

En un breve acto en la tribuna principal del Camp Nou, Valverde, que ha firmado hasta 2019 con opción a una temporada más, ha asegurado que el nuevo reto que se le presenta es "apasionante" y espera devolver con su trabajo "toda la confianza" que han depositado en él.

Posteriormente, el nuevo técnico del Barça ha bajado hasta el césped acompañado por buena parte de la directiva. "No me puedo poner la camiseta que me han regalado porque no me entra", ha bromeado.

Antes de su presentación, Ernesto Valverde ha posado para los fotógrafos en el banquillo del Camp Nou, que será su hogar para al menos las dos próximas temporadas.