Trujillo: "En cuanto pude venir, no me lo pensé"

Flanqueado por el director deportivo del San Fernando, Sanchís, y el presidente de la entidad, Alejandro Zapata, fue presentado ayer el delantero Trujillo, procedente del Villa Santa Brígida y que se convirtió en el último fichaje del club azulino en el mercado de invierno. Sanchís destacó el trabajo del jugador, que "además tiene muchas virtudes en el juego, sobre todo saber jugar de espaldas a la portería". Trujillo señaló que "en cuanto tuve la oportunidad de venir, no me lo pensé porque sé que es un equipo histórico que está realizando una gran temporada", añadiendo que "me gustaría poner mi granito de arena para lograr, lo antes posible, el objetivo de la salvación". / j. agabo