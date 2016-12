Triunfo y adiós de Procopio

Raúl Procopio se despidió anoche como entrenador del Chiclana con un victoria sobre el Xerez, que vio truncada ayer su buena racha de resultados positivos. Los de casa rentabilizaron el tempranero gol de Caballero, que adelantaba a los suyos en el minuto 14. A partir de ahí, el Chiclana supo jugar sus cartas a la perfección, maniatando a su rival con una excelente defensa y buscando la sentencia al contragolpe. Llegó esta ya antes del descanso y aunque el Xerez tuvo alguna ocasión para meterse en el encuentro antes del descanso, la expulsión de Orellana en el minuto 70 le dejó sin opciones.

A priori los jerezanos lo tenían todo a favor para poner punto y seguido a su buena racha de resultados, pero las cosas no tardaron en complicarse. El Chiclana, sabedor de las dificultades con que se encontraría si dejaba hacer al rival, salió a por todas intentando sorprender a su contrincante desde el inicio, y lo consiguió, adelantándose en el luminoso cuando apenas se cumplía el primer cuarto de hora de juego.

Intentó el Xerez reponerse tras el gol encajado y dio un paso adelante en busca del empate. Pero le tocó sufrir. Con algunas llegadas que no consiguieron materializar, los visitantes empezaban a perder los nervios. Y mientras, el Chiclana, que seguía dominando, no perdonaba. Los locales tenían el partido controlado y supieron sacar petróleo de las facilidades otorgadas por el rival. Así, al contragolpe, el equipo local abrió espacios y consiguió generar ocasiones de peligro antes de que Joselito, en el minuto 24, ampliase su renta (2-0). A partir de ahí, el encuentro fue un querer y no poder de los jerezanos. Antes del descanso ya intentaron los visitantes estirar líneas en busca de la puerta contraria y dispusieron de alguna ocasión en disparos de Vega y Carrión, pero sin suerte. Los locales continuaban manejando el ritmo del partido a su antojo, y aunque el Xerez apretó, no consiguió reducir diferencias ante un Chiclana bien plantado. Además, el meta local Alberto, bien secundado por la sólida defensa que ejercían sus compañeros, consiguió desbaratar las ocasiones en que el Xerez consiguió disparar. El guión del partido no cambió en la segunda mitad. Los locales se mantenían bien pertrechaos atrás intentando defender el resultado, mientras que el Xerez buscaba con ahínco la portería contraria, eso si, sin demasiada suerte. Y es que los visitantes no conseguían superar la nutrida zaga de un Chiclana bien plantado y eficaz que no mostraba fisuras.

Pese a todo, el encuentro estaba abierto. Los visitantes no bajaban los brazos y buscaban el gol y el Chiclana, al contragolpe, también disponía de ocasiones para aumentar su renta en el luminoso. Pero la pelota no quería entrar. Las opciones del Xerez, sin embargo, se esfumaron en el minuto 70, cuando Orellana veía la segunda cartulina a amarilla y dejaba a los suyos en inferioridad numérica. A partir de ahí el Chiclana ya no sufrió, gozando incluso de tres ocasiones claras para haber firmado el tercero ante un Xerez que fue ya un querer y no poder.