Todas las categorías del CR At. Portuense se desplazan este fin de semana

Todas las categorías del CR At. Portuense se desplazan para jugar los partidos correspondientes a la próxima jornada. Si el pasado domingo se enfrentaban los seniors al Trocadero Marbella, mañana sábado lo harán el resto de categorías con este club pero en tierras malagueñas. A partir de las 13:30 jugarán en las instalaciones de Bahía de Marbella los Sub-16, que ya están clasificados para la segunda fase y su objetivo es hacer un buen papel frente a un Trocadero Marbella que cuenta sus partidos por victorias y lidera el grupo. A continuación, a las 14:40, les tocará el turno a los Sub-18 con el mismo objetivo que los Sub-16, aunque en este caso se cambian las tornas y lidera el grupo el equipo portuense, seguido del Marbella. Cerrarán la jornada, a partir de las 16:00 los Sub-14 con un complicado partido. El At. Portuense fletará dos autobuses con destino Marbella para desplazar a los tres equipos, a los que hay que sumar uno más con destino Madrid para el senior porque el domingo a las 12:00 se enfrenta el primer equipo del At. Portuense al Arquitectura en las instalaciones deportivas de Puerta de Hierro, choque de la 17ª jornada de División de Honor B. Se espera un complicado partido en tierras madrileñas a la vista del resultado del partido de la primera vuelta (25-21) y al aluvión de bajas, por diversos motivos, con las que cuenta el At. Portuense. De todas formas, los gualdiverdes tienen claro que es un importante encuentro en el que, a la vista de los emparejamientos de la actual jornada, una victoria les podría hacer ganar un par de posiciones en la clasificación, que sigue liderada por el Liceo Francés.

Bonita foto del ensayo conseguido por David Camacho en el partido correspondiente a la primera vuelta frente al Arquitectura, el cual sirvió para conseguir una importante victoria en casa. / Foto: Azahara Zayn