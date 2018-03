Título nacional en segunda categoría para Las Marías

El Campeonato de España de equipos de la categoría cadete de pádel se celebró entre el viernes y el domingo en las pistas del Club Pádel Home, de la capital salmantina, y deparó una alegría para la expedición de la Escuela Las Marías, de El Puerto. El conjunto de la localidad portuense fue uno de los numerosos participantes en la segunda categoría, alzándose finalmente con un título nacional muy trabajado.

Los gaditanos, que no figuraban entre los ocho cabezas de serie de la competición, se llevaron el gato al agua después de ir eliminando consecutivamente a cinco adversarios. Debutaron batiendo con rotundidad (3-0) al Liceo Sport Center en dieciseisavos de final. A partir de entonces siempre se impusieron ya por 2-1 pues la pareja femenina no volvió a saborear triunfo alguno. La víctima en octavos de final fue el Club Deportivo Enesport, tercero en la relación de favoritos del torneo. Luego cayó en cuartos de final el Prodigy Padel Academy Fit in Sevilla, antes de que Las Marías sorprendiera en semifinales al Perú Cáceres Wellness A, segundo cabeza de serie.

La final, contra el Club de Tenis Tarragona, se abrió con el dúo integrado por Pau Otón y Francisco Javier Salas sumando el primer punto (6-2, 3-6 y 6-2). Los otros encuentros fueron claros. Rosa María Carrasco y Lourdes Varela perdieron (1-6 y 0-6) mientras Alberto Delgado y Alberto Cantizano arrollaron (6-1 y 6-1).