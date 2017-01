El varapalo sufrido por el Cádiz en casa ante el Real Valladolid en el epílogo de la primera vuelta no acarrea preocupación. En todo caso, una decepción puntual después de disfrutar de una racha positiva detenida en un póquer de victorias consecutivas. El conjunto amarillo no jugó nada bien pero a la postre se quedó sin sumar condicionado por una enorme cantada de Alberto Cifuentes que de no haber cometido quizás hubiese dejado en empate sin goles el choque contra la escuadra pucelana. El Cádiz ha adelantado tanto su trabajo que su gran ventaja, a estas alturas de la campaña, es disponer de un margen de error más que suficiente para no acusar el golpe cuando se produce un revés.

Más inquietantes que la derrota en sí fueron las declaraciones realizadas por el entrenador, Álvaro Cervera, después del partido. El técnico afirmó sin rodeos que "no estamos bien". Se refería en especial al aspecto físico. "Al equipo le veo falta de fuerza física, falta empuje", señaló el técnico a modo de anuncio del bajón que sufren sus jugadores. ¿Cuál es el motivo? Él lo tiene claro. A su juicio, las vacaciones no le han venido bien a un equipo que estaba en plenitud cuando la competición se detuvo el 18 de diciembre del pasado año y tardó tres semanas en reanudarse. "Hemos estado parados doce o quince días, demasiado tiempo", indicó Cervera. El obligado descanso se extendió a todos los clubes, pero a tenor de las palabras del míster al Cádiz le ha afectado sobremanera.

El conjunto gaditano afronta la misión de ponerse a tono cuanto antes para tratar de esquivar una racha negativa. Si le faltan las fuerzas a mitad de camino, con todo lo que queda por delante, ¿hay razón para la intranquilidad? ¿Estará en buenas condiciones el equipo para medirse al Almería el próximo domingo? ¿Qué ha fallado en ese paso atrás al que aludió Cervera? Desde julio de 2016, antes del arranque de la temporada, estaba fijado en el calendario el periodo vacacional. Se supone que hay una planificación y por ello sorprende ese bajón cuando además la plantilla se incorporó el 27 de diciembre con el objetivo de adquirir un estado óptimo antes de encarar nuevas citas ligueras. Otra cuestión es que ese frenazo físico quede enmarcado dentro de la normalidad en una temporada tan larga. Es harto complicado mantener el ritmo a lo largo de todo el curso y no es inusual que los equipos pasen por un bache. En el caso del Cádiz no llega a tal extremo porque sólo ha perdido un partido y en el inicio de 2017 se impuso al Elche a domicilio.

La explicación del entrenador se ciñó a la bajada del tono físico en general aunque no pasó por alto una evidencia. En un juego de equilibrismo para no herir susceptibilidades, que el equipo nota las ausencias de José Mari y Jon Ander Garrido. "Los jugadores fuertes se encuentran fuera".

El Cádiz remontó un marcador adverso en Elche sin José Mari -ya ha comenzado a ejercitarse tras la operación de una hernia inguinal en diciembre- ni Garrido, sustituido en el descanso cuando el equipo perdía 1-0. Lo hizo con Eddy Silvestre y Abdullah en el centro del campo. Quizás fue flor de un día porque ante el Real Valladolid, el almeriense y el comorense se diluyeron en la medular. Ejercieron poca influencia en el juego y las pasaron canutas ante la calidad de sus oponentes en el toque de balón. No tuvieron un buen día ellos ni tampoco otros futbolistas con mayor peso específico en el equipo, como es el caso de Ortuño, en un tono gris frente al Valladolid hasta el extremo de apenas tirar a puerta. Nada se le puede reprochar al delantero, artífice de la excelente cuarta posición con sus 13 goles. Lo que sí parece problemático, a día de hoy, es jugar 90 minutos sin la consistencia física de Garrido, un pilar básico para Cervera.

El varapalo del viernes 13 ofrece el lado positivo de que, pese a todo, el Cádiz mantiene su estancia en la zona noble de la clasificación y sigue teniendo cerca el objetivo de la permanencia. Y la buena noticia es que Garrido ya estará disponible para el próximo compromiso una vez cumplido el partido de sanción por acumulación de amonestaciones. Las cartulinas amarillas dejan de ser un obstáculo para el medio vizcaíno en los albores de la segunda vuelta.