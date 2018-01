Test de aúpa para el líder

Compromiso de alta complicación el que aguarda esta mañana al todopoderoso líder del grupo X de Tercera División, ya que el Cádiz B se tuvo que desplazar ayer por vía marítima hasta Ceuta, donde tendrá que medirse a uno de los conjuntos que se han mostrado más eficientes delante de su afición en el transcurso de la primera vuelta. Los norteafricanos presentan un balance más que aceptable en su decena de choques como locales, con nada menos que siete triunfos, dos empates y una sola derrota. Curiosamente, el único de los restantes componentes del grupo que posee unos números equiparables como anfitrión es el propio líder, su adversario de hoy. Cabe recordar que los amarillos han coleccionado por ahora en El Rosal media docena de victorias y tres igualadas, sin tropezón alguno.

El cierre del año 2017 por parte de los pupilos de Mere fue brillantísimo, sin que les escapara punto alguno de los 15 últimos que se pusieron en litigio. Y todo ello a pesar de que en ese tramo se midió a más de una escuadra de las que pululan por las posiciones de cabeza. Ahora se espera que el parón navideño no haya mermado el potencial que ha provocado auténtico pavor en los contrarios pese a la condición de recién ascendido de un líder que aventaja en siete puntos al segundo clasificado y en nada menos que 13 al quinto de la tabla, que es precisamente el Ceuta.

El descanso invernal ha servido de momento para la confirmación de la plena recuperación de Paco Olano, Ezequiel y Braganza, un trío que ha estado ausente varios meses por culpa de diferentes e importantes lesiones. Esto deja en la enfermería tan solo al portero Pablo Vázquez, aún con molestias en una rodilla, y al centrocampista Duarte, un titular fijo ingresado en la misma a causa de una rotura de fibras.

Del referido trío que ya está a punto, el único incluido por Mere en la relación de 16 viajeros fue Paco Olano y no es descartable que se produzca su reaparición incluso como titular porque el técnico no desvela sus planes tal como es su costumbre. También es factible el debut del defensa Saturday, aunque el rendimiento de los zagueros habituales no parezca aconsejar variaciones en el comienzo de la contienda.