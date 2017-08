Tercera negativa del Liverpool al Barça

El Liverpool rechazó ayer una tercera oferta del Barcelona por el mediapunta internacional brasileño Philippe Coutinho valorada en 114 millones de libras (125 millones de euros), publicó la cadena británica BBC.

El equipo de Jürgen Klopp ha reiterado que Coutinho no está en venta y ya ha hecho oídos sordos a las tres aproximaciones del conjunto azulgrana por el brasileño para cubrir el enorme vacío que deja en el ataque la marcha de Neymar al Paris Saint-Germain.

Ya hemos dicho lo que teníamos que decir: no hay ninguna novedad (por Coutinho)"

La pasada semana los Reds ya rechazaron una propuesta de 90 millones de libras (100 millones de euros) por su jugador más cotizado, quien poco después comunicó al club su intención de salir al presentar oficialmente la solicitud de traspaso (transfer request).

El astro brasileño, de 25 años, llegó al club en enero de 2013 por sólo 8,5 millones de libras (9,3 millones de euros al cambio actual), procedente del Inter de Milán. En enero de este año renovó su contrato con el Liverpool por cinco temporadas más, en un acuerdo en el que no se incluyó cláusula de rescisión.

Klopp dejó claro, tras rechazar la primera oferta del Barça por Coutinho -autor de 14 goles la pasada temporada-, valorada en 72 millones de libras (unos 79 millones de euros), que el conjunto de Anfield no es "un equipo vendedor".

Coutinho se ha perdido los dos partidos oficiales del Liverpool en este curso 2017/2018, ante el Watford en la Premier League (3-3) y frente al Hoffenheim en la ida de la previa de la Liga de Campeones (victoria 1-2), por una lesión de espalda.

Klopp ya ha confirmado que el brasileño sigue en el dique seco y tampoco se vestirá de corto para el duelo de liga de hoy mismo en Anfield frente al Crystal Palace.

El miércoles por la noche, Pep Segura, mánager general del Barcelona, dijo que la primera plantilla azulgrana se reforzaría "en los próximos días" y se mostró esperanzado de cerrar pronto las contrataciones de Coutinho y del francés del Borussia Dortmund Ousmane Dembele.

"No sé por qué la gente dice esas cosas. De hecho, no sé ni quién es él; no lo conozco", afirmó ayer Klopp sobre las declaraciones de Segura. "Ya hemos dicho lo que teníamos que decir: no hay ninguna novedad. Nadie (del club) me ha dicho nada desde que hablamos la última vez", añadió.