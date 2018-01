Tardío regalo de Reyes del Chiclana Industrial

Cuatro meses alejado de los terrenos de juego son demasiados, sobre todo cuando los pasas recuperándote de una lesión grave. Es el caso de Pablo Muñoz, el delantero del Chiclana Industrial que se dañó el ligamento cruzado anterior a finales de septiembre. "Al principio pensaba en lo peor, que habría rotura, pero cuando me confirmaron que era un desplazamiento seguía existiendo el riesgo de que acabara sesgándose, por lo que la sensación fue más agria que dulce", afirma, sobre la que ha sido la lesión más grave de toda su carrera deportiva.

"Durante todo este tiempo he tenido muchísimo dolor pero ahora mismo es cuando mejor estoy. Ya he terminado con las inyecciones de células madre y el próximo sábado es posible que me den el alta. Estoy empezando a correr y a esprintar, quiero estar entrenando con el grupo entre el 15 y el 20 de este mes, pues tengo muchísimas ganas", cuenta el chiclanero. Aunque reconoce que no está al 100%, "me gustaría estar listo para entrar en las convocatorias a principios de febrero, para recuperar el ritmo de competición".

La recuperación ha sido muy complicada, sobre todo el ver a sus compañeros entrenar y jugar y no poder hacerlo con ellos. Tanto sus compañeros como Bolli también le extrañan mucho y siempre le han estado animando, aunque el ariete confiesa que le da cierto respeto volver a los terrenos de juego. "Ahora mismo sí, tengo algo de miedo. No sé cómo estaré el próximo mes, pero ahora tengo esa inseguridad y falta de fuerza en la pierna, aunque físicamente los fisioterapeutas me dicen que voy bien".

Sobre su percepción del Chiclana Industrial, Pablo afirma que "lo veo bastante bien. Creo que se merece muchos más puntos de los que tenemos porque la suerte no nos ha acompañado en la mayoría de los aspectos, habiendo demostrado que tenemos nivel para estar aquí. No he visto ningún equipo que haya sido muy superior a nosotros, que haya marcado la diferencia. Todavía queda la segunda vuelta y si seguimos jugando como lo estamos haciendo podremos evitar el descenso".

Toda situación es reversible y mejorable, la cuestión es encontrar los factores y aplicar la solución correcta, pues no siempre se consigue el reseteo mental necesario entre partido y partido. "Bolli es el primero que intenta que esos fantasmas no aparezcan a la hora de saltar al césped y rematar una ocasión. Siempre nos dice que no pensemos en los resultados negativos anteriores, pero creo que inconscientemente nos afecta, pues no es algo que se pueda controlar fácilmente. Lo bueno del Industrial es que volvemos a los entrenamientos con la cabeza alta, enfocados en el próximo partido. Estamos todos muy unidos y nos apoyamos mutuamente", reconoce el delantero.

Mirando al equipo desde fuera, las opciones reales "pasan por la permanencia. Creo que si luchamos y peleamos cada encuentro como si fuera el último tenemos todas las posibilidades de conseguirla". Por eso su deseo para este año no es solo que el Industrial gane, "sino que lo hagamos jugando bien, con marcadores abultados para fortalecer la confianza en nosotros mismos" y, a nivel personal, "estar el día 20 entrenando con mis compañeros sin ningún tipo de miedo y ayudando así al equipo cuando vuelva a jugar".