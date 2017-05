Sólo se piensa ya en ser de los mejores segundos

El Cádiz FS encajó una nueva derrota en su largo desplazamiento a tierras murcianas y, una vez desechada la opción de cazar al Guadalcacín en el liderato, deberá pelear durante las tres jornadas que restan para ser uno de los dos subcampeones de grupo con mejor puntuación de los cuatro que componen la categoría. La cruda realidad es que el margen de error queda reducido a la mínima expresión.

El encuentro disputado en la cancha del Jimbee Roldán estuvo marcado por la primera jugada del mismo. Las gaditanas sacaron de centro en el arranque del choque, pero perdieron el balón y las locales aprovecharon para adelantarse cuando tan solo se habían cumplido 16 segundos. Para colmo de males, en la jugada siguiente al tanto el remate de una jugadora visitante se estrelló en el larguero de la portería murciana tras la ejecución de una acción de estrategia.

A partir de ahí todo fue un querer y no poder de un conjunto que no tuvo su día y que acusó sobremanera las importantes bajas con las que emprendió el viaje, pues no hay que olvidar que cuatro de sus integrantes con un buen número de minutos disputados a lo largo de la temporada no pudieron ser de la partida.

Se echó en falta además que se mostrara mayor intensidad sobre la cancha para poner en mayores apuros a las anfitrionas y no se notó en las pupilas de Kiko Oliva una auténtica convicción en su capacidad para protagonizar la ansiada remontada.

Los palos se convirtieron en otro enemigo inesperado, ya que tres disparos del Cádiz FS acabaron estampándose contra ellos, y el riesgo tomado en los cinco últimos minutos al atacar sin portera tampoco sirvió siquiera para obtener la igualada.