Sock aparta a Carreño

El tenista estadounidense Jack Sock, número 22 del mundo, se convirtió en el último nombre que integrará la selecta lista de ocho jugadores que disputarán las Finales ATP gracias su triunfo en la final del Masters 1.000 de París, relegando así a Pablo Carreño, quien tuvo posibilidades de haber participado en el Masters hasta el último momento.

Sock, que participará en esta competición por primera vez, se une a Rafael Nadal, Roger Federer, Alexander Zverev, Grigor Dimitrov, Dominic Thiem, Marin Cilic y David Goffin, quien, como Sock, selló su pase en París, en un torneo en el que Pablo Carreño, el estadounidense Sam Querrey, el surafricano Kevin Anderson, el argentino Juan Martín del Potro, los franceses Jo-Wilfried Tsonga y Lucas Pouille, y el estadounidense John Isner también contaron con opciones para el billete londinense, que finalmente se apropió Sock.

El estadounidense entró en el cuadro de Bercy sin saber siquiera que tenía opciones para clasificarse para el Masters, que se celebrará del 12 al 19 de noviembre, como reconoció en una entrevista a mitad del torneo.

Sock, de 25 años, levantó en la pista dura y cubierta del París-Bercy el primer Masters 1.000 en su carrera al doblegar en la final al serbio Filip Krajinovic, la sorpresa del torneo, por 5-7, 6-4 y 6-1, en una hora y 58 minutos.

En cuanto a las posibilidades de competir en el torneo de Maestros, Carreño reconoció que no esperaba haber acudido a jugar a Londres, si bien lamentó haber sufrido en el apartado físico. "No estaba entre mis objetivos de principio del año llegar a Londres, pero de todas formas me hubiera gustado ir. Si no me hubiera lesionado, quizás estaría ahora clasificado para el Masters de Londres, pero las lesiones son parte de este deporte", explicó Carreño, quien esta temporada ha sufrido problemas en los abdominales que lo obligaron a retirarse en los cuartos de final de Roland Garros ante Nadal y estar parado casi dos meses. Luego, además, se resintió de unos problemas en el dedo de la mano izquierda. "No he sido el único al que el año se le ha hecho muy largo", dijo Carreño refiriénsode al resto de tenista con problemas.