Sharapova volverá a las pistas el 26 de abril en Stuttgart

Maria Sharapova volverá a las pistas el próximo 26 de abril en el torneo de Stuttgart (Alemania), según anunciaron los organizadores, el mismo día en el que acabará de cumplir la sanción de 15 meses que se le impuso tras dar positivo en un control antidopaje por consumo de meldonium.

A sus 29 años, la ex número uno del mundo y ganadora de cinco Grand Slam jugará su primer encuentro en el Porsche Arena el próximo 26 de abril, el día en que se le permite su vuelta a la competición. Desde el Open de Australia celebrado en enero de 2016 no disputa ningún partido oficial. "No podría estar más feliz de disputar el primer partido de mi regreso en uno de mis torneos favoritos", comentó Sharapova, quien ya ganó en Stuttgart 2012, 2013 y 2014.

La 40 edición del torneo germano tendrá lugar del 22 al 30 de abril y estará encabezado por la alemana Angelique Kerber, la última ganadora y actual número uno del mundo, y participarán ocho de las diez primeras jugadoras del ranking de la WTA.

El pasado 7 de marzo de 2016 se anunció que Sharapova dio positivo en un control antidopaje por el consumo de meldonium, recibiendo una sanción de dos años por parte de la Federación Internacional de Tenis. La rusa apeló y se redujo su sanción a 15 meses.