Serios problemas en el peor momento posible

Durísimo test el que afronta este mediodía el Conil en Valverde del Camino, no ya por la entidad del adversario, que también, sino por las circunstancias y dificultades que rodean al desplazamiento de los jandeños.

El inesperado tropiezo del anterior fin de semana en el Municipal Pérez Ureba contra el Viso (1-1) ha reducido la ventaja de los amarillos sobre el tercer clasificado, el Coria, a sólo un punto, por lo que el margen de error ha desaparecido. Una hipotética derrota en tierras onubenses que coincidiera con un triunfo de los sevillanos en su encuentro con el Montilla supondría perder la segunda plaza de ascenso a Tercera. Así de claro.

La presión, pues, vuelve a marcar el presente de los pupilos de Javier Zafra, quien a pesar de todo se muestra moderadamente optimista de cara a la cita de hoy.

"El tropiezo del otro día no entraba en nuestros planes, pero nos sirve porque te das cuenta de que todos los equipos compiten", explica, recordando que "aún contamos con un punto de ventaja y dependemos de nosotros mismos. No me cambio por el Coria".

El entrenador roteño admite que, como no puede ser de otra forma, sus jugadores viajan "mentalizados", aunque lamenta las numerosas bajas que condicionarán su once. De hecho, no serán de la partida Raúl Silveira, operado; José Mari, lesionado; Kalou, con un problema de cuádriceps, y Juanca Narváez, sancionado. Además, Vicente ha estado enfermo los útimos días y se mantendrá como duda hasta última hora.

"Son muchos titulares y eso se nota, pero creo que tenemos gente suficiente para competir", apunta el técnico, que medita la posibilidad de cambiar el sistema. "Puede ser, depende de si llega a tiempo o no Vicente", reconoce.

Por último, sobre el rival, Zafra destaca que dispone de "futbolistas veteranos" y pone en valor "su velocidad arriba". No obstante, al igual que su Conil, la Olímpica Valverdeña también "tiene dos bajas importantes". En todo caso, "todavía no han asegurado la permanencia y estoy convencido de que saldrá a a ganarnos", avisa.