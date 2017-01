Segunda vuelta de deseos

Vuelta al tajo. De nuevo la competición asoma, como lo ha hecho el 2017, cargada de ilusión, de ganas y de sueños. El San Fernando CD tiene el sueño de conseguir los puntos necesarios para poder mantener la categoría, prioridad principal del cuadro azulino en esta segundo tramo de la temporada, ese que da su pistoletazo de salida en el día de hoy.

Los de Ñoño comienzan la segunda vuelta con el cuchillo entre los dientes, no en vano viajan a un campo con claros tintes de venganza. La derrota que el Córdoba B infligió a los isleños en la jornada inaugural de la temporada aun perdura fresca en la memoria de los isleños, que viajan con la clara intención de revancha y de lograr un triunfo que haga olvidar el hecho de que los tres primeros puntos del campeonato volaron del Iberoamericano.

Muchas son las novedades que plantea la convocatoria que el técnico azulino anunció en la mañana de ayer. Los de La Isla llegarán a tierras cordobesas con la presencia de sus tres nuevas incorporaciones en el mercado invernal entre los convocados. Todo hace indicar que Rubén García tiene todas las papeletas para debutar, mientras que Javi Medina y Zelu, que fue presentado a finales de la presente semana, tendrán que esperar su oportunidad en el banco.

Y es que también hay varias e importantes bajas en las filas de las huéstedes azulinas. No han podido viajar Galindo, Fran Martínez ni Sergio Castillo por diferentes motivos. El primero de ellos, aunque muy mejorado de sus molestias, no está en condiciones para poder afrontar el choque, y los dos siguientes dejan, de una manera clara y contundente, huérfana la zona central defensiva de los isleños ya que, hasta el momento, se habían convertido en la pareja habitual. Fran Martínez no podrá ser de la partida por sanción federativa y Sergio Castillo, por su lesión, esa que le ha perseguido durante toda la época vacacional. El otro hombre que no forma parte de la convocatoria es Sergio Ceballos, que se quedó en La Isla por decisión técnica.

Igualmente cabe destacar que el club azulino anunció ayer que a partir del próximo lunes comenzará a trabajar con el plantel Bruno Herrero, centrocampista que en anteriores temporadas estuvo entrenando con los isleños. Si su trabajo convence a Ñoño Méndez y se llega a un acuerdo podría ser el cuarto fichaje en el mercado de invierno.