Scariolo y su lista B inician el camino

El seleccionador español, Sergio Scariolo, anunció una convocatoria de 16 jugadores para afrontar los dos partidos de clasificación para el Mundial de China 2019, ante Montenegro y Eslovenia, en la que no incluyó a ningún representante de los clubes que disputan la Euroliga.

La primera ventana de partidos clasificatorios, entre el 20 y el 28 de noviembre, coincide con la novena jornada de la Euroliga, que anunció, en un conflicto abierto con al FIBA, que no pararía su competición para que se disputen estos partidos, por lo que el técnico italiano optó por no contar con los jugadores de los clubes que disputan la máxima competición continental.

En el transcurso de una rueda de prensa celebrada en la sede de la FEB, Scariolo reconoció ser "tremendamente consciente" de la "difícil misión" que representa la clasificación para el Mundial "teniendo en cuenta el nivel de los rivales", aunque añadió que tiene "muchísima ilusión" con los jugadores elegidos para intentar lograr el objetivo. El italiano se mostró satisfecho por haber confeccionado una lista con jóvenes que han mostrado su compromiso con el equipo nacional, "complementada por un grupo de veteranos de gran calidad humana y total compromiso" entre los que destacó al pívot Fran Vázquez "que será" el "próximo capitán tras unos cuantos años de ausencia".

Los 16 convocados se concentrarán el lunes al mediodía en Guadalajara y viajarán el jueves a Montenegro, donde el seleccionador dará la lista definitiva de 12 que afrontarán el primer partido al día siguiente. El equipo nacional volverá directamente a Burgos el sábado para enfrentarse a Eslovenia el domingo 26.

Jorge Garbajosa, presidente de la Federación Española de Baloncesto (FEB), se mostró sin embargo "tremendamente decepcionado" con "la incapacidad de todos los agentes implicados" para llegar a un acuerdo que arregle, "al menos temporalmente", el conflicto entre FIBA y Euroliga. "El baloncesto español no se merece esa situación", añadió el dirigente, que explicó que su responsabilidad es gestionar de la mejor manera posible el problema y centrarse en la gestión "a largo plazo" para que no se vuelva a repetir lo ocurrido. Pero ni eso ha hecho. Pues una competición que gestiona como la LEB Oro no parará y hay equipos que perderán a sus jugadores internacionales.