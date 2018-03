Santacana ya tiene su plata

El esquiador vasco Jon Santacana conquistó la medalla de plata en la prueba de la Supercombinada de esquí alpino junto a su guía, Miguel Galindo, y declaró que se merecían "este final" en los que probablemente sean sus últimos Juegos Paralímpicos.

Los españoles tuvieron que hacer frente a muchas adversidades en este ciclo de cuatro años desde los Juegos de Sochi de 2014. Ahora, con esta presea de plata, la pareja agranda su palmarés al sumar su sexta medalla (dos oros y cuatro platas) en los que han sido sus cuartos y últimos Juegos Paralímpicos invernales juntos.

Sólo llegar a la final era ya un éxito, pero el metal nos ha liberado; nos lo merecíamos"

"Nos la merecíamos, pero también por lo que hemos sufrido. Ha sido tremendamente difícil llegar aquí. Sólo llegar era un éxito pero el metal nos ha liberado. Nos merecíamos este final", dijo Santacana, exultante tras competir en las pistas de Jeonseong.

El esquiador vasco, con nueve medallas en cinco Juegos -seis con Miguel Galindo de guía-, es uno de los deportistas españoles más laureados de la historia.

"Los números y los récords no importan. Lo que hemos logrado ha sido por nosotros, no por nadie. No sé cuantas medallas tiene uno u otro y tampoco me importa", confesó.

Esta medalla de plata llega tras dos cuartos puestos en las dos primeras pruebas de estos Juegos en las modalidades de Descenso y Supergigante. En esas dos carreras, Jon Santacana reconoció sentirse "presionado".

"La medalla es una liberación por el resultado, evidentemente, pero sobre todo porque hemos afrontado la carrera de otra manera, sin tanta presión, como nosotros sabemos, sin dar tantas vueltas y sin tanta importancia extra", declaró.

"Hemos dado la vuelta a la situación hablando con algunas personas y tomando las riendas, porque esto me estaba pudiendo. He hecho lo que me gusta hacer. Son tonterías, pero he dicho las cosas que pensaba a todo el mundo. He sido más yo", confesó.

Desde la primera manga, por la mañana, hasta la segunda, ya por la tarde, la pareja española tuvo que esperar varias horas que se hicieron muy largas. "Nos llevamos un alegrón, estamos más tranquilos. Yo he estado a punto de engancharme varias veces. Sabíamos que era difícil estar en medallas, pero ganar con un metal es una pasada", concluyó.