El Sanluqueño persigue la que sería su quinta victoria seguida

En su mejor momento de la temporada y después de cuatro victorias consecutivas, el Atlético Sanluqueño visita con la moral por las nubes al San Roque en Lepe, dispuesto a alargar su racha y a aprovechar las dudas de los onubenses, en crisis desde que a principios de semana Cándido Rosado dimitiese como entrenador del primer equipo.

El Atleti sabe que, pese a la irregularidad de los leperos, no va a ser un envite fácil sino todo lo contrario por la calidad que atesoran los futbolistas aurinegros, además de que la resiembra de El Palmar ha obligado a variar el escenario habitual de los entrenamientos de los verdiblancos. Además, Rafa Carrillo, entrenador del Sanluqueño, no podrá contar esta tarde con Reina, que estará fuera de combate dos o tres semanas por molestias en la rodilla; Oliva, sancionado y con molestias en los isquiotibiales; ni Ezequiel, que sigue con problemas en el abductor, ausencias que se unen a las ya conocidas de los delanteros Alberto Rodríguez y Dani Güiza.

Con todos estos elementos, Rafa Carrillo espera a un San Rque "complicado, ha tenido cambio en el banquillo y es un equipo que juega bien con el balón, es ofensivo y siempre está planificado para estar peleando por los puestos de arriba. Va a ser un partido complicado, aunque el último en casa perdieron con el Gerena, seguro que van a salir mucho más concentrados e implicados para hacer un buen resultado".

Y después de cuatro victorias consecutivas y en su mejor momento, el Atleti aspira a sumar la quinta ante un rival directo que no anda en su mejor momento: "Estamos comprobando que cada partido que no compites tienes muchas opciones de perderlo. Estamos trabajando durante la semana para que no entre ningún ápice de euforia ni conformismo ni pensar que vamos a ganar sin trabajar. Creo que si están saliendo los resultados es por el trabajo y la exigencia colectiva que está demostrando el equipo en cada una de las acciones y ese nivel no podemos bajarlo".