El Sanluqueño, sin margen para el error

El Atlético Sanluqueño regresa esta tarde, a partir de las seis y media, a El Palmar para recibir a un complicado Granada B. Los verdiblancos han encajado dos derrotas consecutivas, en casa frente a La Hoya Lorca y el pasado domingo en el Álvarez Claro de Melilla, y no pueden seguir cediendo terreno. Esos dos tropiezos le han devuelto a la última plaza de la clasificación y ahora tienen la salvación a cinco puntos.

Para la cita crucial de hoy no están disponibles Hamza, con problemas en un tobillo, ni Jesús Muñoz, que fue operado de apendicitis hace un par de semanas. Ezequiel, con un golpe en el cuádriceps, ha sido duda duante los últimos días, pero se ha recuperado a tiempo y está citado.

Rafael Carrillo, tras la derrota en Melilla, sólo piensa en superar al Granada B para seguir manteniendo sus opciones: "En Melilla, aun sin estar bien, tuvimos ocasiones para haber empatado el partido, sobre todo con dos acciones de Mawi, una en el útimo minuto que se fue al larguero. No pudo ser y volvimos desilusionados pero ya hemos pasado página y estamos centrados en sacar adelante este compromiso frente al filial del Granada, que no va a ser fácil. Tenemos que sumar en casa para no ceder más terreno".

Tras caer en Melilla, el equipo es otra vez colista pero eso "no nos afecta", resalta el preparador cordobés, aunque admite que "nos hemos distanciado un punto más de la salvación y eso sí que me preocupa. Quedan ocho partidos, cinco en casa y estamos con la ilusión de volver a coger una racha buena. El equipo trabaja y hace las cosas bien, pero nos falta controlar mejor algunas facetas de los partidos que son las que nos están impidiendo vencer".

Bajo el punto de vista de Carrillo, el Granada B es "un gran equipo, con jugadores de calidad, muy jóvenes, físicamente muy fuertes y algunos son hasta internacionales. Nos vamos a enfrentar a uno de los mejores conjuntos del grupo, jugamos en casa y en nuestro campo no es fácil jugar, intentaremos que no tengan mucha posesión de balón, que nuestra presión sea asfixiante y que no puedan entrar en juego".

Por último, una semana más, volvió a pedir el respaldo de la afición para sacar adelante el encuentro: "El partido es muy importante, como he comentado antes, nos quedan cinco finales en casa y si las ganamos todas tendremos casi la salvación matemática en las manos. Nos vamos a dejar la piel en el campo y necesitamos a la afición. El equipo siente el apoyo, ellos nos empujan muchísimo y los rivales cuando entran aquí saben que nuestro campo es complicado. Sentir a la afición es clave para nosotros".