El Sanluqueño cae tras dos meses invicto

Dos meses después, el Sanluqueño volvió a sufrir una derrota. El conjunto entrenado por Rafael Carrillo, no obstante, fue de menos a más y acabó encerrando al todopoderoso líder de la competición en su área. La fortuna no estuvo ayer al lado de los verdiblancos que tuvieron que conformarse con dejar una buena imagen pero sucumbir al golazo de Chumbi conseguido en el minuto once de partido. Los de Sanlúcar siguen en la zona de descenso directo.

Los dos equipos salieron buscando la portería contraria en los primeros minutos. Los lorquinos, muy bien posicionados, gozaron de la primera oportunidad que transformaron en gol. Indecisión de la defensa y Chumbi, con un tremendo zapatazo, puso el balón en la misma escuadra. Golazo del aguileño para inaugurar el tanteador. Siete minutos después, Nogueras, desde fuera del área, hizo lucirse al portero del Atlético Sanluqueño con un potente disparo.

Pudo llegar el empate en el minuto 20, en un córner botado por Víctor Armero y rematado por Ceballos con la cabeza, estrellándose el balón en el travesaño. Dorronsoro estaba completamente batido. Los de Julio Algar hacían daño al contragolpe y rondaron el 0-2 en el 24', cuando Chumbi, con todo a placer, envió el balón por encima de la portería. Dani Ojeda, desde fuera del área, estrelló el balón en el larguero con un remate desde fuera del área. Eran los mejores minutos de los lorquinos. Sin embargo, en la recta final del primer tiempo, los verdiblancos buscaron la igualada con más corazón que cabeza.

Salió el Atlético Sanluqueño con más intenciones que la primera parte, lógicamente en busca del empate que les permitiera mantener la buena dinámica de resultados. Ya en el minuto 54 pudieron igualar los de El Palmar, ayer hasta los topes pese a ser partido televisado en directo por Canal Sur. Dorronsoro no atrapó un balón y Sergio Ceballos no acertó a empujarlo al fondo de las mallas tras una extraña carambola.

La réplica de los lorquinos no se hizo esperar y llegó en una gran acción individual de Carlos Martínez, quien, tras marcharse de varios contrarios, se quedó sin fuerzas para la definición ante Diego García.

Rafael Carrillo buscó el revulsivo de su equipo e introdujo un doble cambio que trató de dotar de mayor intensidad atacante. En el 66', tras un córner, José de cabeza obligó a Dorronsoro a despejar el balón lejos de sus inmediaciones. El Atlético Sanluqueño tenía encerrado a su oponente gracias a su inmejorable trabajo. Armero y Rufo pudieron empatar, éste en dos ocasiones; sin embargo, el Lorca también pudo ampliar distancias en una falta lateral ejecutada por Abel Gómez que se fue al poste.