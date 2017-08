El San Fernando, a remontar en casa

La Copa Federación vuelve a La Isla. El San Fernando afrontará esta noche, a partir de las nueve y media, el partido de vuelta de la primera eliminatoria de una competición que el pasado año le dio muchas alegrías y donde tienen puestas muchas esperanzas los directivos y el cuerpo técnico del equipo azulino que quiere pasar las eliminatorias para llegar a la tercera ronda, donde ya comenzaría a ser beneficiosa.

El equipo azulino afrontará, de esta forma, el partido de vuelta ante el Algeciras en el Iberoamericano de Bahía Sur, tras perder en el Nuevo Mirador por el resultado de dos goles a uno, por lo que los de José Pérez Herrera tendrán que remontar el resultado adverso ante un equipo de categoría inferior, aunque uno de los favoritos para conseguir este año el ascenso a Segunda División B.

Igualmente, el partido servirá para que los isleños continúen adaptándose a lo que el técnico jerezano quiere y será una importante piedra de toque para ver a jugadores que están pidiendo a gritos la oportunidad de estar en el once inicial el próximo domingo en el primer partido que los isleños disputen en competición liguera lejos de su estadio, concretamente en Mérida.

El técnico azulino no ha dado pistas sobre el once que pondrá inicialmente, aunque si en Algeciras echó mano de algunos jugadores del equipo B, todo hace indicar que la importancia de la remontada hará que Herrera, cuente con el mayor número de jugadores de la primera plantilla y que el once no variará mucho del que terminó sobre el terreno de juego el pasado domingo ante el Villanovense.