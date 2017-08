El San Fernando se mueve

El San Fernando tiene previsto presentar hoy las alegaciones relativas a la reclamación de alineación indebida de Theo presentada por el Villanovense. Así lo confirmó ayer el presidente del club azulino, Alejandro Zapata, en Radio La Isla. "Hemos recibido notificación oficial de la Federación con la copia de la reclamación presentada por el Villanovense y el viernes presentaremos nuestras alegaciones. Estamos seguros de que la razón nos asiste".

Zapata explicó que el Villanovense "formuló primero un pliego de alegaciones basado en un artículo del código de sancionador de la Federación y alguien le ha tenido que informar de que no iba bien y ha hecho unas alegaciones complementarias basándose en otro apartado de ese artículo que no tiene nada que ver con el asunto. O está mal asesorado o alguien está por detrás para que haga lo que está haciendo. No entendemos actuaciones de este tipo a estas alturas de la temporada. El presidente del San Fernando dio un mensaje de tranquilidad y afirmó que el club "está seguro de que el Comité de Competición o el de Apelación nos dará la razón. Es un asunto que pPuede tardar semanas".

Por otro lado, preguntado por la situación del futbolista Rubén, pretendido por el Córdoba para el filial, Zapata señaló que "tiene contrato con el club. El contrato que firmó en diciembre recogía que si el 10 de julio el Elche no hacía efectiva su contratación automáticamente renovaba aquí. Cumplido ese plazo se le comunció vía burofax que estábamos por su renovación y entendemos que el jugador es del club. Hace unos días su representante nos comunicó que hay un club de Segunda A que está interesado para su filial y nos remitimos a que el jugador tiene contrato. Ningún club se ha dirigido a nosotros y Rubén pertenece al San Fernando. Hemos tenido reuniones y cada parte expone sus razones, pero él tiene que someterse a la disciplina del club y ponerse a las órdenes del entrenador. El futbolista sólo ha estado sin entrenar cuatro días debido a unas pruebas médicas. No se ha negado a entrenar. Al resto de sesiopnes sí ha asistido excepto a la de anteayer. Le hemos comunicado nuestras intenciones y las consecuencias si la situación va a más. No somos un club que lleve las cosas a un extremo pero el jugador tiene contrato y si hay un club que lo quiera se tiene que poner en contacto con nosotros. No lo vamos a dejar salir gratis".

Sobre el mercado de fichajes, contó que "estamos a expensas de cerrar esta semana dos de los cuatro puestos que nos hacen falta y la semana que viene el resto. Los clubes humildes como el nuestro estamos a la expectativa de los descartes de otros clubes más fuertes y para conseguir una ventaja económica hay que estirar el mercado hasta el final".