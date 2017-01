El San Fernando, intratable a domicilio (0-1)

El San Fernando empezó el año a lo grande con una victoria ante el filial cordobesista que le hace alcanzar los treinta puntos en la clasificación. Al conjunto isleño le bastó con aprovecharse de un error en la salida de balón del filial blanquiverde para marcar el único tanto del partido a los 9 minutos de juego. Los locales, por su parte, lo intentaron de todas las maneras posibles, pero la precipitación en sus acciones y la gran actuación del meta azulino Salva evitaron que los de Carlos Losada rescataran algún punto.La principal novedad en el primer once de 2017 del Córdoba B fue el debut esta temporada del meta Pedro Luis, que cubrió el puesto del sancionado Marc Vito y de tercer portero pasó a titular por la ausencia por lesión de Valera. Moha también fue titular a pesar de haber jugado unos minutos con el primer equipo ante el Rayo Vallecano.Los dos equipos saltaron al terreno de juego con intención de tener el balón, sabedores de que el que lo tuviera tendría mucho terreno ganado en el partido. Tras unos minutos de tanteo, el San Fernando aprovechó un error del Córdoba B en la salida de balón por parte de José Antonio González para adelantarse en el marcador. El centrocampista cordobesista perdió el esférico en una zona crítica, al borde del área, y Lolo Garrido supo aprovechar el regalo del rival. El disparo del jugador azulino golpeó en el defensa Fran Serrano, por lo que la trayectoria del esférico se desvió y despistó por completo al guardameta Pedro Luis. De este modo, los isleños se adelantaban en el marcador muy pronto con algo de fortuna.El gol, al contrario de lo que podía parecer, hizo que los blanquiverdes se reactivaran, comenzando a tocar más el balón y haciéndolo circular con más sentido, por lo que las ocasiones locales comenzaron a sucederse. Poco después del tanto de los visitantes, Fran Serrano lo intentó de medio chilena a la salida de un córner, aunque el balón se marchó alto por encima de la meta defendida por Salva. Los pupilos de Antonio Méndez, por su parte, dejaron la pelota al filial y se sintieron cómodos buscando los contragolpes, aunque no lograron poner en excesivos aprietos a Pedro Luis.Lo intentaba con insistencia el conjunto de Carlos Losada aunque sin finalizar jugadas, fallando en lo más importante, el último pase. El cancerbero azulino apenas vio peligrar su portería a pesar del dominio local, que tenía en Borja Estepa o Moha Traoré a sus hombres más incisivos, aunque como el resto de sus compañeros sin excesivo acierto ofensivo.Sin más ocasiones claras se llegó al descanso, tiempo que necesitaban los blanquiverdes para aclarar ideas ante un rival muy bien plantado en el césped de El Arcángel. La tónica tras paso por vestuarios fue la misma, con un Córdoba B que tuvo el balón ante un San Fernando que se defendió con mucho criterio, sacrificándose en tareas defensivas y multiplicándose en las ayudas. Pasado el cuarto de hora de la reanudación, el filial cordobesista estuvo a punto de poner las tablas en el marcador. Quiles, tras una buena jugada personal en la que se marchó de varios contrarios, se plantó en el área visitante, pero su disparo salió fuera por escasos centímetros.Esa ocasión animó al equipo local, que a partir de ese momento sí comenzó a poner en serios aprietos la portería del San Fernando. Primero Vera, a centro de Mena, y después José Antonio González, con un disparo lejano, exigieron una gran actuación de Salva, muy acertado en ambas acciones. El equipo dirigido por Antonio Méndez, mientras tanto, sí vio puerta en su siguiente llegada de peligro, pero el gol de Espinar no subió al marcador al estar en posible fuera de juego. La acción, eso sí, fue muy protestada por la expedición azulina.El filial cordobesista siguió buscando el empate con insistencia, por lo que pisó con peligro el área de Salva en varias ocasiones. Jordi Ortega, al rechace de un córner, gozó de otra buena oportunidad, pero su disparo tocó en un defensa y acabó marchándose alto. Las fuerzas se fueron acabando para los blanquiverdes, que lo intentaron en la recta final del partido con más corazón que cabeza pero sin conseguir romper el 0-1 definitivo que hizo que el conjunto visitante se llevara los tres primeros puntos del 2017 de El Arcángel. Así pues, los de Antonio Méndez siguen mostrando su contundencia a domicilio. Y es que los azulinos han logrado siete de sus nueve triunfos en lo que va de liga lejos de San Fernando.