San Fernando y Écija se juegan el cartel de equipo revelación

écija y San Fernando no solamente se juegan tres puntos hoy. Écija y San Fernando se juegan al mediodía, el cosechar, por méritos propios, el nombre de equipo revelación del grupo. Écija y San Fernando son, hoy por hoy, los equipos envidiados del grupo IV de Segunda División B y el que salga vencedor de un apasionante duelo, podrá decir, y de paso sacar pecho, que le quiten lo bailao, que se han convertido en el espejo donde mirar y que han entrado, de lleno, en las apuestas para seguir creciendo.

Y es que astigitanos e isleños, aunque comenzaron la temporada de una manera bien diferente, se han encontrado en el camino de la competición resplandeciente por lo que han hecho hasta ahora. Los sevillanos, al colocarse hasta siete jornadas continuadas en lo más alto de la clasificación a pesar de ser un equipo recién ascendido, y los de La Isla porque entusiasman con su juego, llevan por delante que han conseguido 20 de los últimos 27 puntos disputados y están a tiro de piedra de colocarse en los puestos de privilegio de la clasificación; es más, si consiguiese hoy la victoria, ocuparía plaza de play-off, cosa impensable hace apenas mes y medio, cuando ocupaba el farolillo rojo del grupo.

Por eso, el encuentro de la mañana de hoy es algo más que tres puntos, es la continuidad a lo bien hecho, es la ilusión de la humildad y es el sueño de dos equipos, dos aficiones, que duermen plácidamente.

Pero no será batalla fácil para los isleños. Y no lo será porque enfrente tendrá un equipo que lleva la friolera de 11 meses sin saber lo que es perder ante los suyos, que lleva esta campaña cuatro victorias y tres empates y que viene de perder en Marbella por tres goles a cero, lo que les tendrá, sin duda alguna, algo más que enrrabietados.

José Pérez Herrera sigue trabajando desde la humildad, desde el sacrificio y desde la confianza que le da el tener un grupo de jugadores que solamente sueñan, durante la semana, con la llegada del domingo.

Pero no todo es positivo en el seno del equipo isleño. El técnico azulino no podrá contar, de nuevo con dos bazas importantes en sus esquemas. En un principio, y por segunda semana consecutiva, Pedro Ríos no se recupera de su rotura muscular. Al jerezano le restan, como mínimo, otro par de semanas para estar en condiciones. Y por otro lado, en la jornada de ayer el equipo sufrió la baja de Bruno Herrero, hombre fundamental en el centro del campo. El ex sevillista sufre molestias en los aductores y eso le impidió ser de la partida esta mañana.

En lo positivo, la vuelta a la convocatoria, que no al equipo titular, de Javi Casares, que se ha recuperado de sus molestias en la espalda. Todo está presto para vivir un emocionante duelo de equipos revelaciones.