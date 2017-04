Salida muy dura de la Balona a Melilla

Reforzada en su autoestima por el triunfo conseguido sobre el líder Lorca, pero con la sombra de su paupérrimo comportamiento en los desplazamientos, que quedó especialmente de manifiesto en el último a Mérida, la Balompédica pondrá mañana sábado rumbo a Melilla para medirse al equipo más en forma de la categoría, que no conoce la derrota precisamente desde que perdió en La Línea el 20 de noviembre. Los albinegros, a la espera de lo que suceda en la sesión preparatoria de hoy, cuentan con los mismos 19 de la pasada semana y no se vislumbran grandes cambios en el once inicial, aunque está en el aire la duda de quién defenderá el marco.

La Balompédica, que ayer descendió un puesto en la clasificación con la victoria (2-5) del Córdoba B sobre un La Roda que ya no puede dar alcance a los albinegros, afronta su 17º desplazamiento del curso. En los anteriores sólo ha sumado una victoria, en noviembre, aunque también es cierto que arañó siete empates.

Antes de que arranquen el resto de encuentros de la jornada, los de La Línea disfrutan de una renta de cinco puntos sobre la plaza de promoción y seis sobre el descenso, con lo que de puertas para adentro se exigen al menos un triunfo más (puede que también un empate) para asegurarse la permanencia. Y si esa victoria llega antes y se evitan las temidas angustias finales, mejor que mejor.

En espera de que se desarrolle la sesión preparatoria prevista para esta tarde, también en el campo sanroqueño, el técnico albinegro, Julio Cobos, cuenta con los mismos 19 jugadores de que dispuso para el encuentro frente al Lorca del pasado domingo, ya que continúan siendo bajas Olmo y Canario, ambos lesionados.