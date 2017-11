Sainz ya piensa en 2018 y rechaza hablar de Red Bull

Carlos Sainz, quien recientemente se unió al equipo Renault, afirmó que no le interesan los rumores sobre una eventual salida de su ya ex equipo Red Bull en 2019. En lugar de eso, se mostró optimista de cara a correr la próxima temporada de Fórmula 1 con la escudería francesa.

"Me siento muy bien en Renault. Me han hecho sentirme en casa desde el primer día, porque me han ayudado a adaptarme al equipo y al coche muy rápido. Todo ello sumado a las ganas que tenía de llegar aquí y las ganas de ir hacia adelante", aseguró el madrileño en Sao Paulo, donde este fin de semana se diputada el Gran Premio de Brasil.

"Todo lo que sea 2019 y rumores de Red Bull ahora mismo no me interesan", añadió.

Sainz se unió hace poco más de un mes al equipo Renault para disputar la temporada 2018 a préstamo por la estructura de Red Bull, que el próximo año tendrá una cláusula sobre él madrileño que le permitirá reclamar sus servicios para 2019 si así lo desea.

Preguntado por la actuación que espera de Renault en el Autódromo de Interlagos -"un circuito difícil, pero especial porque se puede sentir la presencia de Ayrton Senna", aseguró-, Sainz declaró que tiene "muchas ganas de que llegue la carrera".

"Ya será mi tercera carrera, aunque sigo en periodo de adaptación. Y llueva o no, el equipo tiene potencial para estar en el top ten. Aunque si llueve será más divertido", añadió.