Rubén Darío, seguro de la salvación del Recreativo

Rubén Darío estima que la afición recreativista tiene que estar tranquila pese a la situación clasificatoria del equipo (a falta de siete jornadas para la conclusión del campeonato los rojiblancos ocupan la decimotercera plaza, a seis puntos del descenso, que marca el Sanluqueño B). El futbolista entiende que el Recre "tiene plantilla suficiente para permanecer", aunque concede que "nos estamos obsesionando con la salvación en los últimos encuentros".

El jugador, de 22 años, que será baja segura para los dos próximos choques (salida a Guadiaro y recibimiento en el Marcos Monge al Sanluqueño B) al padecer una luxación de clavícula el pasado domingo, desconoce si podrá estar disponible para el posterior desplazamiento a Los Cortijillos, pero da por hecho que volverá a competir en la presente campaña.

"El médico me ha recomendado que haga vida normal, teniendo siempre en cuenta el consejo de evitar esfuerzos con el brazo", explica el centrocampista, uno de los más destacados en el choque ante el Bazán. Rubén Darío, que ingresó en el campo en el minuto 27 como sustituto de Dani Quirós, retirado por unas molestias, protagonizó un buen trabajo hasta que la luxación le obligó, en el 72´, a dirigirse a la clínica Beiman, en Jerez. Suyo fue el primer tanto recreativista y por sus pies se canalizaron acciones de peligro para la meta bazanera.

"Tenemos que estar muy concentrados. Salimos dormidos en la primera parte y, tras hablar en el descanso, ya con 0-3 en contra, nos centramos. Recuerdo que el gol que marqué fue firmado con rabia. Metí la primera bola que me cayó, tras un saque largo de Víctor desde la banda, y eso me otorgó confianza. Pero la falta de un rival me provocó una mala caída y tuve que abandonar. Quizá hubiésemos logrado el empate si llego a concluir el partido", analiza el canterano.

Autor de tres tantos en la presente liga, dos de ellos de penalti, marcados a San José Obrero y Tesorillo, Rubén Darío confirma su pasión por jugar. "Al técnico, Carlos Camacho, le gusta utilizarme como revulsivo, en las segundas partes, por mi velocidad. A mí me agradaría la titularidad, y últimamente se me vienen concediendo más minutos. Me considero un futbolista que se motiva conforme aumenta su protagonismo y que devuelve con juego la confianza que recibe", apunta el portuense, que recaló en el Recreativo, donde acumula cuatro años, procedente del Safa.

La irregularidad de la temporada, en la que se vienen padeciendo numerosas bajas, y algunas actuaciones arbitrales, son factores a los que achaca que la clasificación se encuentre lejana a las expectativas generadas en el principio de la competición, cuando se formaba parte del grupo de cabeza. Con todo, el jugador, que pide que la afición se vuelque con la plantilla en el tramo que resta de liga, entiende que el Recreativo Portuense "volverá con más ganas la próxima campaña".