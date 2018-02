Reto total para el Conil en el campo del Pozoblanco

El Conil hace frente esta tarde a uno de los partidos que, en teoría, mayor dificultad presenta en la segunda vuelta. El desplazamiento a Pozoblanco es una cita dura por los kilómetros de Conil a la localidad cordobesa (366) y por el potencial de un adversario que también busca el regreso al grupo X de Tercera.

Los conileños llevan tres de tres en las últimas semanas y eso les hace ser optimistas pero al mismo tiempo conscientes de que no hay que bajar la guardia. Cualquier error se penaliza de forma clara en este tipo de encuentros y a esta altura de campaña. El Pozoblanco llega a la cita con tres derrotas consecutivas en su haber -la último fue un doloroso 5-0 en La Palma-, lo que le obliga aún más a no dejar puntos en el camino ante un adversario directo como el Conil.

Javier Zafra conoce bien al cuadro del Valle de los Pedroches, que define como "uno de los mejores equipos de la categoría". "Le he visto muchos partidos televisados y sé el peligro que tiene. Ahora no está en su mejor momento pero eso le hace todavía más peligroso. Debe ganar sí o sí si no quieren descolgarse de la pugna por la zona alta". Del papel de su equipo valoraba ayer que "llevemos tres partidos sumando porque lo importante es la regularidad". "Es un rival directo al que podemos descolgar".

La actualidad del Conil viene marcada por la baja de Crespo, que cumple esta tarde el quinto y último partido de sanción, mientras que es alta José Narváez, quien por motivos personales no pudo tomar parte en el choque de la semana pasada ante el Ciudad Jardín.