Reto enorme, escenario descomunal

La Balona, que hace poco menos de tres meses hacía cábalas para pelear por el ascenso, se juega esta tarde la permanencia en la Segunda B en un escenario descomunal como la Nueva Condomina y ante un rival con el pedigree del Real Murcia. El triunfo garantiza la salvación a los de La Línea. La victoria del Cartagena sobre el Écija, que los linenses no caen a descenso directo. El resto de los marcadores, con el resultado del Córdoba B-Marbella de por medio, da paso a un número infinito de combinaciones en el que más que las calculadoras corresponde aferrarse a las creencias por aquello de que los linenses han ido dejándose el goal-average por el camino cada vez que han podido. Los albinegros desplazaron ayer a los 21 futbolistas que conforman la plantilla, aunque Sergio Molina, Gato y Luis Madrigal no están en disposición de ser alineados. Juampe forzará "si es necesario", pero no estará en el once. El partido se puede seguir en directo a través de la plataforma Footters.

La centenaria Balona se juega la continuidad en la categoría de bronce y lo hace con la infinita ventaja que supone haber llegado a la última jornada dependiendo de sí misma, porque la victoria espanta cualquier posibilidad de caer al abismo de la Tercera. Pero al mismo tiempo con la dificultad de que necesita un triunfo como visitante que no logra desde que el 28 de enero se impuso al Extremadura en Almendralejo.