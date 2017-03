Resplandor checo en el Circuito del Sol

La checa Emma Augier de Moussac protagonizó ayer una brillante jornada en el Circuito del Sol con una victoria en las dos pruebas más altas, la Grande Cadena Ser (Big Tour D) y la de 1,45 metros (Big Tour C). En la primera, con Kanonja, venció por delante del español Julio Arias, con Farah Van Klapscheut. Montando a Copia, Augier de Moussac ganó el Big Tour C. Segunda fue la británica Joe Whitaker con Diola. Whitaker repitió podio al anotarse en Big Tour B la prueba de 1,40 metros con Lavarno, por delante del irlandés Billy Twomey, con GK Casper. Británica también fue la victoria en A2 de Lance Whitehouse con Miss Belvedere, seguida del español Antonio Mariñas, con Diamondloma. En A1 los primeros fueron el venezolano Gustavo Arroyo, con G and Luca Brasi, y los británicos Mark Armstrong, con Balougio III, y Douglas Duffin, con Pyjama Jack. En las pruebas de Medium Tour, el británico Matthew Sampson, con Perfect Rouge, se adjudicó la de 1,40 metros, seguido por su compatriota Simon Crippen, con Atlanta VIII. En 1,35 metros ganó el irlandés Greg Broderick montando a Cartouche V Overis Z, y segundo fue el británico Faye Adams con Ebriolita. El propio Broderick también venció en la prueba de 1,30 metros con Alberta Mist, delante de su compatriota Sean Cubitt, con Creevagh Gent.