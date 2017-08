"Repetir de máximo goleador será difícil pero no imposible"

Dani Guerrero ha sido la sensación de Primera Andaluza en este curso que acaba de terminar. Con solo 21 años, sus 33 dianas le han convertido en el máximo goleador del campeonato y a este triunfo hay que sumarle el ascenso del Chiclana Industrial a la División de Honor. Ha sido un año muy feliz para los de El Fontanal y quieren que continúe así el próximo curso en la nueva categoría.

-No es la primera vez que acabas como máximo anotador en tu carrera deportiva.

-Cierto (sonríe). También lo fui cuando militaba en el otro gran equipo de la ciudad, el Chiclana CF, en los juveniles.

-¿Cuáles son los equipos por los que has pasado a lo largo de tu carrera como futbolista?

-De pequeño empecé aquí en alevines, después me fui al APA Sancti Petri en infantiles y de ahí al Chiclana CF, donde estuve desde cadete hasta juvenil de segundo año. Posteriormente me marché al Cádiz B y me cedieron al Conil. Y este año ya empecé la temporada directamene con el Industrial.

-¿Con 33 goles esta temporada, ¿qué podremos ver de ti la próxima campaña?

-Yo venía de un año bastante complicado en el Conil por la lesión que tuve y me surgió la oportunidad de venir al Industrial con Bolli, al que ya conocía previamente, y he podido recuperar bastante bien la forma y el estado que tenía antes. Para el próximo año espero volver a marcar muchos goles y ayudar a mi equipo en todo lo posible.

-¿Veremos al mismo Dani Guerrero que en Primera Andaluza o notas la que has evolucionado?

-Yo creo que sí, que hemos crecido todos. Tenemos mucha ilusión por empezar ya la liga y mis compañeros han sido un gran apoyo para mi desde que llegué, así que espero seguir marcando goles, que es mi misión. Tengo las mismas ganas o más que el año pasado ante esta nueva categoría.

-¿Qué destacarías de entre tus principales cualidades como jugador?

-Me considero un delantero rápido y golpeo bien con las dos piernas.

-¿Y tu mayor virtud frente a un rival?

-Aparte de delantero he jugado como mediapunta, ayudando en las labores defensivas y me muevo deprisa si hay que recuperar el balón y retorno también rápido a mi posición.

-¿Cómo ves la División de Honor?

-Pues me parece bastante bonita, pero hay equipos muy competitivos, por lo que va a ser un año duro. Tenemos que ir a campos tan complicados como Coria, Lucena o Xerez CD, que seguramente serán los equipos que ocupen la zona alta de la tabla. Será una liga muy competida, seguro.

-Los refuerzos del Chiclana Industrial y la continuidad de la mayoría del grupo también se han hecho con un objetivo: ¿mantener la categoría o aspirar a algo más?

-En principio la meta que nos hemos marcado como conjunto es conservar la plaza y si se dan las circunstancias y la posibilidad, pues pelear por todo. Con el equipo que teníamos más los refuerzos que hemos hecho creo que podemos aspirar a más y dar alguna que otra sorpresa a lo largo del año.

-Este año el que te acompañará en la dupla delantera será Crespo probablemente.

-Sí, supongo que sí. Coincidí con él en el Conil y es un gran jugador, se nota que es de otro nivel. Es una gran incorporación y creo que nos va a ayudar bastante. Podemos formar una pareja de arietes muy interesante.

-Una pareja de delanteros casi letal entonces.

-Ojalá, ojalá sea así (ríe). Esta temporada hemos jugado con un 4-4-2, por lo que si seguimos con el mismo sistema seguro que nos entendemos a la perfección en el terreno de juego.

-La semana pasada se disputó el primer partido de pretemporada del Chiclana Industrial frente al Cádiz juvenil de División de Honor y el resultado fue muy positivo para vosotros.

-Sí, al final conseguimos la victoria y contribuí con un gol. Creo que nosotros estuvimos muy bien plantados en el campo y nos hicimos los dueños en el manejo del balón. El encuentro fue muy entretenido, ya que los dos bloques siempre queríamos salir jugando con la pelota desde atrás. Personalmente me encontré a buen nivel y mi compañero Crespo debutó como industrialista.