"Recogimos en el minuto 90 el premio al esfuerzo"

El Cádiz B volvió a ganar en casa el pasado domingo después de haber sufrido un par de tropiezos consecutivos, frente al Arcos y a Los Barrios, en el que hasta entonces era considerado como un fortín inconquistable. El San Roque de Lepe estuvo a punto de impedir que esa mala racha se quebrara, pero a última hora el chiclanero Manu Vallejo rompió las gafas del marcador y eso, de paso, lo encumbra como colíder de la clasificación de goleadores del grupo X. Baldomero Hermoso Mere ofrece así su visión del choque: "Sabíamos la dificultad que tenía el partido porque ellos solo habían sufrido una derrota en los últimos nueve encuentros. El San Roque es un equipo del que tenemos un conocimiento muy profundo debido a que lo hemos estudiado bastante porque nosotros cogemos al rival que sueltan ellos. Posee mucha facilidad para crear oportunidades de gol y eso es algo que había que defender bien para evitar que nos hicieran daño. Su poderío ofensivo lo frenamos con un alto nivel de acierto y buena muestra de ello es que no dispusieron de ninguna ocasión clara a lo largo de los 90 minutos. Nosotros sí gozamos de cuatro o cinco y debimos marcharnos al descanso con ventaja, pero no lo logramos. En la segunda parte sufrimos y hubo que esperar hasta el minuto 90 para recoger el premio al esfuerzo de mis jugadores. Es cierto que en la jugada decisiva falló el portero de ellos, pero hay que aplaudir la serenidad que tuvo Manu Vallejo para buscar una mejor posición de remate y marcar el tanto. No es la primera ni la segunda vez que anota goles importantes esta campaña en los últimos instantes, afronta esas situaciones sin ponerse nervioso".

El técnico portuense volvió a introducir varios cambios en la formación titular, demostrando con esas rotaciones que no existe un once tipo: "No me preocupa no tener un once tipo. Es verdad que últimamente estamos rotando más que antes y que incluso hemos variado a veces el sistema. Esto se debe a que veo a todos los integrantes de la plantilla enchufados, lo cual permite alinear a unos u otros según las características de cada uno de los partidos. En realidad, para un entrenador lo fundamental es optar por lo que nos acerque a ganar, por encima de los sistemas y los hombres. Hay elementos de la plantilla que prácticamente llevan jugando durante toda la campaña, pero con la mayoría no ocurre eso".

En los últimos compromisos ha bajado el nivel del conjunto amarillo como anfitrión, algo que no extraña a su entrenador: "Ese atasco de los últimos compromisos en El Rosal es lo normal. Anteriormente lo habíamos ganado casi todo en nuestro campo, con resultados más o menos holgados, con un juego basado en el orden sobre el terreno de juego. Nada ha cambiado desde entonces, lo que ocurre es que lo anormal era ganar tantos encuentros de manera consecutiva. Es imposible mantener esa racha a lo largo de un año entero. Hay que tener muy en cuenta que somos recién ascendidos a la categoría, que en 29 jornadas solo hemos perdido tres partidos y llevamos únicamente 15 goles en contra. Además, le sacamos nueve puntos al segundo clasificado. Lo que tenemos que hacer todos es disfrutar de lo que nos está pasando, ya que quizá no nos volvamos a ver en otra de estas. Pienso que todo el mundo debería tener una visión muy positiva de lo que estamos protagonizando, lo que implica valorar en su justa medida el temporadón que están haciendo estos jugadores".

Una vez sumados tres puntos de oro contra el San Roque, Mere se atreve a hablar de lo que puede deparar el futuro inmediato: "Ahora mismo, el objetivo que nos planteamos es seguir disfrutando como lo hemos estado haciendo y ganar el máximo de partidos de los nueve que restan para terminar la competición en nuestro grupo. Ojalá que los puntos que sumemos desde ahora hasta el final nos permitan mantener la primera posición. Me gustaría que acabáramos como campeones por la ilusión de serlo y porque resulta evidente que por esa vía se tienen bastantes más opciones de ascender a Segunda División B, pues existe una segunda oportunidad en caso de caer en la primera eliminatoria. En cuanto a la posibilidad de salir de los cuatro primeros lugares y quedarnos sin jugar esa fase de ascenso, no quiero ni pensar en ello. Muy mal tendríamos que hacerlo de ahora en adelante".

Con una renta abultada, lo tiene muy claro a la hora de identificar al principal aspirante a desbancar al Cádiz del primer puesto: "Considero que el principal candidato a arrebatarnos la primera plaza somos nosotros mismos. Con nueve puntos de ventaja a estas alturas de la competición, dependemos de nosotros y lo que debemos hacer es mirar nuestro camino".