El Real Madrid pena su derrota europea

El Real Madrid y el CSKA de Moscú eran los favoritos de sus respectivas semifinales de la Final a Cuatro de Estambul, pero fallaron en su intento ante Fenerbahçe y Olympiacos, respectivamente, y hoy penarán sus fallos en el purgatorio de la pelea por el tercer puesto. El Madrid falló de manera estrepitosa y sólo Sergio Llull y Jaycee Carroll, en la segunda parte, dieron el tono adecuado. Fue uno de los peores partidos de la temporada.

Fue Carroll uno de los jugadores que realizaron declaraciones después de la debacle. Para empezar, el escolta estadounidense no ocultó su desacuerdo en jugar el partido de consolación porque, dijo, "no vale para nada", y trasladó su mente directamente al play off por el título de la Liga Endesa y en intentar "el doblete, que estaría muy bien". "Estamos desanimados, pero podemos irnos con la cabeza muy alta. Hemos luchado y ahora debemos cambiar la cabeza para acabar la temporada", apuntó.

El estado anímico del equipo sigue estando mal, tras la derrota ante el Fenerbahçe, lo que puso fin al sueño de conseguir la décima Copa de Europa. Como era de esperar, una de las voces más elocuentes en el vestuario madridista fue la de Pablo Laso, quien tiene además una de las más autorizadas. El entrenador reconoció que el equipo sigue "jodido" por la derrota que los apartó de la finalísima e indicó que "esto no se pasa en una noche".

"Sigo teniendo la sensación de que no hicimos un buen partido, pero esto no nos añade más presión de cara a la Liga Endesa. Si hubiéramos sido campeones, el miércoles, que empieza otra guerra, hubiéramos estado igual de obligados a cambiar el chip. En ese sentido no hay demasiadas diferencias, pienso más en recuperar a los jugadores en el poco tiempo que tenemos", dijo Laso.

Antes de hablar sobre el cruce en el play off de la ACB frente al Morabanc Andorra, Laso ofreció un análisis del choque del día anterior contra el equipo turco. "Si cometes 15 pérdidas en los tres primeros cuartos, si no tiras a canasta, si no dominas el rebote, no tienes unos buenos porcentajes de tiro... Al final son muchas cosas, decir una me parecería muy poco. Nunca tuvimos la sensación de que conseguíamos enlazar buenas sensaciones. No estuvimos redondos, también por mérito del Fenerbahçe que lo hizo muy bien", explicó.

Otra voz con peso en el vestuario madridista es la de Rudy Fernández, quien no puso paños calientes al admitir que el equipo había perdido el primer partido importante de la temporada. "Es una lástima que justo en el peor momento de la temporada llegue una derrota como en esta semifinal. Encima en un campo difícil y cuando no te salen las cosas. Debemos recapacitar sobre los aspectos en los que hemos fallado", apuntó el jugador internacional.