Raúl Procopio se marcha del Chiclana CF

La noticia cayó ayer en el club como un jarro de agua fría: Raúl Procopio deja el Chiclana CF. El entrenador se ha comprometido con el Saint Joseph gibraltareño, al que dirigirá tras el último partido que disputarán los blancos este año: el de mañana en casa contra el Xerez. El presidente de la entidad, Bartolomé Chaves, lamenta la decisión del técnico "porque para nosotros es una mala noticia, ya que llevábamos una racha muy buena desde que Raúl llegó al banquillo chiclanero", pero la entiende "porque las condiciones que le han ofrecido allí son muy buenas y es lógico que primero mire por sus intereses personales, su futuro laboral y su estabilidad económica familiar".

La llegada de Procopio al conjunto del Municipal fue como un soplo de aire nuevo. La manera de entrenar del míster y su propuesta de trabajo enseguida engacharon a la plantilla, que adquirió el compromiso y la motivación que no habían encontrado hasta entonces. La combinación de un fútbol vistoso con el ambiente tan positivo que se creó en el vestuario dieron sus frutos en los resultados, si bien es cierto que en algunos partidos el marcador no reflejó con fidelidad los méritos que el Chiclana había hecho en cada choque y habría merecido sacar una tajada mayor. A pesar de ello, los jugadores nunca han bajado los brazos desde entonces y la competitividad por conseguir un hueco, ya no en el once titular, sino en la convocatoria, ha sido la tónica semanal que motivaba a entrenar mejor y a querer demostrarle a Procopio que tienen capacidad para entrar en la lista de cada semana.

Los logros del gaditano al frente del club blanco se han visto reflejados tanto en la parcela deportiva como en la emocional, por lo que su trabajo en el Chiclana hay que valorarlo doblemente, ya que lo primero no puede ir bien si lo segundo no lo está. El balance numérico que deja Raúl Procopio a su salida, a falta del partido de mañana, es de cuatro victorias, dos empates y dos derrotas, pero éstas últimas con un sabor muy diferente, pues merecieron algo más. La sensación que el equipo ha dejado en los aficionados en estos ocho partidos ha sido muy positiva, luchando como una piña hasta el último minuto de cada uno de ellos, sin perder en ningún momento la esperanza de remontar si tenían el marcador en contra. Y esa labor también es gracias a la perseverancia y convicción que el míster ha tenido siempre de que el Chiclana merece estar mucho más arriba. Procopio empezó ese camino que ahora tendrá que continuar el técnico que le sustituya, pero su huella en el Chiclana ya será siempre imborrable.