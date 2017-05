Ramírez, satisfecho con su cuarta posición

El conileño Marcos Ramírez firmó una meritoria cuarta posición en el Circuito de Jerez, el puesto más alto desde que compite en el Mundial. El piloto acabó satisfecho con su actuación: "La carrera fue increíble, con un ritmo que puse desde el primer momento con el que me encontré muy cómodo en la moto". El gaditano añadió que "la pena fue que al final, por un error, se me escapó el podio e incluso la victoria, porque creo que me la merecía bastante". El único andaluz que ayer corrió en el circuito de Jerez comentó que "mi primer objetivo era quedar entre los diez primeros y lo superé con creces. Doy las gracias al equipo, a KTM, y a la afición, vino mucha gente de Conil".