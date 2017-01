Primer refuerzo

En la visita de la escuadra murciana al estadio Ramón de Carranza el pasado mes de octubre, en la undécima jornada de Liga, Imaz fue autor de uno de los dos tantos con los que el equipo visitante logró empatar a dos en la recta final de un partido que acabó con mucha tensión y en el que ejerció un destacado papel de triste protagonista. Y es que, tras el último pitido del árbitro, los nervios le jugaron una mala pasada y, cuando se disponía a bajar las escaleras hacia los vestuarios, se dirigió a un sector del público y soltó un desagradable "a chuparla". Estaba muy caliente porque poco antes, en la celebración del gol del empate, una botella de plástico vacía lanzada desde la grada había impactado en la cabeza de su compañero Sergio Mora, que no sufrió lesión y pudo continuar sobre el césped. El colegiado reflejó en el acta la metedura de pata de Imaz, que con su calentón soliviantó a la afición cadista aunque no tardó en disculparse. En su momento, poco después de aquel encuentro, explicó que "en ningún momento quise referirme a la gran afición del Cádiz, sino que fue una expresión de rabia después de gol que significó el empate. Pido discuplas a quien pudiera haberse sentido ofendido".

Imaz llega libre al Cádiz después de desvincularse esta semana del UCAM Murcia, del que era el máximo goleador con seis tantos en la primera mitad de la andadura 2016/17 (uno de ellos en la Copa del Rey). No estaba del todo cómodo en el conjunto universitario y ahora da el salto al pasar de un equipo metido en la zona de descenso (19º) a otro enclavado en la promoción de ascenso en el tercer puesto.

El Cádiz acelera en la recta final del mercado de invierno. El club se ha movido sin prisa, pero sin pausa, y ayer, a cuatro días para el cierre del segundo periodo de fichajes de la temporada, hizo su primera incorporación en enero. La prioridad era la contratación de un mediapunta y ayer firmó Jesús Imaz, habitual inquilino de esa posición. El atacante firma por lo que resta de temporada y la siguiente y hoy empieza a entrenarse con sus nuevos compañeros una vez que pase el pertinente reconocimiento médico. Será su primera toma de contacto aunque no llega a tiempo para pelear por un puesto para el encuentro contra el Mallorca. Su objetivo es intentar hacerse un hueco en el once, o al menos en la convocatoria, de la cita contra el Mirandés el próximo 4 de febrero. Esa sería la fecha de su estreno.

Un lateral derecho y un delantero, tareas pendientes

El próximo martes, día 31, acaba el plazo de inscripciones de jugadores. El Cádiz dispone aún de tres días para hacer alguna incorporación más. Jesús Imaz cubre el hueco que deja Abel Gómez en tres cuartos y, tras la baja hace unos días de Juanjo -fue el primero en salir-, se supone que el club contratará un lateral derecho para no dejar a Javier Carpio como único carrilero en esa zona de la defensa. La dirección deportiva peina el mercado. El teléfono de Quique Pina y el de Juan Carlos Cordero echan humo. Aún puede llegar otro futbolista más que en principio sería un delantero. a idea es contratar un jugador veloz para la punta que sirva de complemento a Alfredo Ortuño. Está por ver si esa posible llagada de ese futbolista de ataque depende de la marcha de Carlos Calvo. Se repite el episodio del pasado verano, cuando el club comunicó al jugador que no contaba con sus servicios, aunque él se negó a marcharse y se agarró a su contrato para quedarse. Carlos Calvo ha jugado muy poco en la primera parte de la temporada, poco más de 200 minutos en tres partidos (contra Girona, Tenerife y UCAM Murcia). El club le vuelve a enseñar la puerta de salida pero de momento no hay novedad. La cuestión es si la entidad dispone de margen económico para afrontar una incorporación más en el caso de que Carlos Calvo continuara en la plantilla. Habría una ficha disponible, aunque la Liga de Fútbol Profesional impone unos límites económicos. Los últimos días de mercado se presentan movidos pero en un clima de calma. El entrenador, Álvaro Cervera, se mostró tranquilo ayer. "Sé lo que se está haciendo el club y se va a mejorar el equipo".