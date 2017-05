Primer mensaje en Bahía Sur

El seleccionador español de baloncesto femenino, Lucas Mondelo, aprovechó la charla táctica del primer entrenamiento llevado a cabo en el Pabellón de Bahía Sur, en San Fernando, preparatorio del Eurobasket, para enviar un mensaje a las nuevas jugadoras del bloque, Bea Sánchez y María Conde.

"Estáis aquí por lo que sois. Cuanto menos tardéis en mostrar lo que sois, mejor", espetó el seleccionador, que ha confiado en estas jugadoras dentro del proceso de renovación del equipo nacional.

Para Bea, la llamada es "un premio pero también un privilegio poder vivir esta experiencia con estas jugadoras". La gaditana ha rematado su primera convocatoria con tenerla cerquita de su casa: "He tenido la suerte extra que sea en San Fernando. No sólo lo voy a poder disfrutar yo sino que lo haremos toda mi familia, el Club Baloncesto Portuense, que fue donde empecé a jugar. Más alegría aún de poderlo compartir con la gente que quiero", explica.

La emoción de los primeros días con el recibimiento del equipo y la presentación ha dado paso al trabajo duro: "Al final es lo importante. Venimos para eso. El trabajo del día a día, ayudar, mejorar… para eso estoy aquí", recuerda.

Por su parte, María Conde confiesa que cuando la citaron estaba en Estados Unidos "y con la diferencia horaria no me localizaron. No me lo creía. Hasta que no salió la lista definitiva seguía diciendo no sé si esto es verdad".