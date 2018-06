Plata asidonense en Segovia

El asidonense José Antonio García Mena, campeón del mundo y triple campeón de la Copa del Rey de doma clásica, obtuvo la medalla de plata en el Campeonato de España absoluto de esta disciplina deportiva celebrado el pasado fin de semana en Segovia a pesar del mal estado de la pista por la lluvia caída.

El jinete de Medina tuvo una dura competidora en la figura de Beatriz Ferrer-Salat, montando a Delgado, quienes conquistaron su tercer oro consecutivo en el Campeonato, tras una actuación sobresaliente. José Antonio García Mena y Juan Matute le acompañaron en el podio.

El asidonense volvió a defender con brillantez su coreografía de aire beatle, y aunque falló los cambios a uno la prueba tuvo momentos realmente brillantes como las piruetas (sobresaliente la primera, a la izquierda).

La nota de 75.885 le dejaba en el día una décima por encima de su predecesor en la pista, Matute y el hannoveriano que volvieron a su reprise de Goteborg, con momentos de gran dificultad como las series de cambios a 2 en diagonal para continuar en la serie a uno en la línea central, muy bien montado por parte del madrileño afincado en Wellington.

Por lo demás, se cumplió el pronóstico y Beatriz Ferrer-Salat y Delgado se colgaron su tercera medalla de oro consecutiva en el Campeonato de España absoluto de doma. La barcelonesa y el hijo de De Niro estrenaron Kür, Voice of the Universe, una composición de Dressage&Music subrayada con la voz soprano de la solista Rita Lasalla -que asistió a la puesta de largo con muchos nervios, como luego comentó- que gustó mucho, y en la que el westfaliano y la campeona española no mostraron ni una duda ya desde el comienzo, para irse por encima de los 82.

Le acompañaron en el podio José Antonio García Mena, con Benzi Landro, y Juan Matute, con Quantico Ymas.

Cuarto en la prueba estuvo Cristóbal Belmonte, que por fin cuajó la jornada que se merece con una prueba sin fallos con Diavolo II de Laubry, pudiendo mostrar realmente su talento para terminar con 72.530, justo delante de Juan Antonio Jiménez y Euclides Mor, cuartos en el acumulado en un campeonato realmente excepcional del cordobés, en el que el hijo de Riopele ha mostrado no sólo un gran crecimiento sino su extraordinario potencial.

Ese, y la posterior entrega de premios y proclamación de campeones, fue el final de una jornada extraña, que amaneció en el Centro Ecuestre de Castilla y León tras una noche con mucha lluvia y un chaparrón justo antes del comienzo de las pruebas que dejaron las pistas realmente complicadas tanto para los juniors, que abrían jornada, como para los participantes del Campeonato de España de doma adaptada, que aunque competían en el picadero tenían que entrenar fuera.