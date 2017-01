Pésimo inicio de año de los verderones

San Fermín: Cristian, Carraña, Pedraza (Raúl Santaella, 65'), Pepe Rey, Manu Tenllado, Edu Chía, Moyita (Percha, 77'), Isco, Bubu, Miki (César, 51') y Salva Vegas (Joseca, 77'). Rota: Fabio, Guille (David, 69'), Adri, Dani, Paco Nogueras, Iván, Ismael (Ayoub, 65'), Harana, Juanje, Segarra (Chulín, 51') y Ramón. Goles: 1-0 (31') Guille, en propia puerta. 2-0 (43') Moyita. 3-0 (45') Edu Chía. 4-0 (49') Salva Vegas. 5-0 (80') Bubu. Árbitro: Rodríguez Soto (jienense). Amonesto al local Joseca, así como a los visitantes Guille, Paco Nogueras e Ismael. Comentario: El San Fermín Puente Genil pasó por encima de un CD Rota que no dio la talla en tierras cordobesas y que en apenas seis minutos -entre el final de la primera parte y el inicio de la segunda- encajó tres goles. Con esta dura derrota, el equipo verderón se aleja de las posiciones de ascenso y comienza con muy mal pie 2017.