Pedrosa "Creo que Dirección de Carrera se equivoca"

Algo dolorido -afortunadamente la mano recién operada se salvó- Dani Pedrosa atendía a los medios pidiendo más "respeto", ya que "el propio director de carrera, Mike Webb, no ha querido ni recibirme". El piloto de Castellar del Vallés acudió a Dirección de Carrera tras el incidente con Jorge Lorenzo y lo hizo acompañado por Alberto Puig y Sete Gibernau, aunque sólo pudieron hablar con dos de los tres comisarios, ya que el neozelandés les ignoró.

"Me duele bastante la cadera derecha, lo tengo bastante hinchado y tengo que controlar que no se hinche mucho, porque esa zona es peligrosa", confesaba Pedrosa, quien aclaraba que "la mano por suerte no. He vuelto a golpear con la cabeza, pero por suerte el casco me ha parado bien".

A la hora de relatar la caída, el piloto de Repsol Honda comenta que "he estado esperando toda la carrera, a ver si al final sus neumáticos aguantaban peor que los míos y esperando un error. En ese momento los dos se han colado mucho, he intentado aprovechar el error, me he metido en la trazada buena y en el momento de salir a la curva Jorge volvía a coger la trazada y nos hemos chocado", añadiendo que "no le he visto venir, porque estaba al otro lado de la moto, pero desafortunadamente nos hemos caído los tres y yo he acabado con la peor parte, porque ha sido la caída más fuerte". "Por otro lado -continúa Pedrosa-, me sabe mal por ellos, porque estaban haciendo muy buena carrera. Está el punto negativo, porque ha pasado esta acción justo con tres pilotos que no tienen para nada ese perfil de pilotaje".

Dani denunciaba que desde Dirección de Carrera le dieron "la razón", pero que tenía que ser él "el que tenía que reclamarla contra Jorge, pero no quería que sancionaran a Jorge o reclamar contra él. Yo quería que la decisión la cambiaran o cambiaran el pensamiento de lo que habían decidido, porque no es así como se hacen las cosa". En definitiva, Pedrosa deja claro que "la Dirección de Carrera se equivoca. He ido a preguntar por qué después de una acción así deciden que es una incidencia. Al final está claro que sí es un incidente, sobre todo porque pasa con pilotos que no son de ese perfil, por lo que no se le puede echar la culpa a ninguno".

Para acabar, Dani confiesa que a nivel mental "es muy difícil, porque tú lo intentas y estás haciendo un gran esfuerzo, y ahora mismo si miras los números no son buenos. No puedo decir más. La afición me ha apoyado, he pasado por el vial y la gente me gritaba. No podía levantar casi la cabeza, pero eso me llena mucho".