Pecci llama a la afición

Ha sido una temporada para enmarcar. Pero lo bueno viene ahora. Una decisión de los clubes de Primera Andaluza, tomada antes de iniciarse la temporada, obliga a cerrar la campaña con unas eliminatorias de ascenso que están disputando los cuatro primeros clasificados. Era la forma de dar opciones a varios de los mejores de la clasificación y el Bazán, desconocedor de cómo se iba a desarrollar una campaña en la que ha sido campeón del grupo, fue de los que dieron el sí para aprobar ese sistema de ascenso.

Después de toda la temporada encaramado en lo más alto de la clasificación, el Bazán se convirtió de equipo revelación en una realidad. Del sueño al hecho consumado. De las dudas a las certeza. El Bazán, con otra forma de afrontar la parte definitiva del curso ya hubiese celebrado su ascenso a División de Honor Andaluza, situación impensable cuando dio comienzo el ejercicio, principalmente porque se trataba de un equipo que no paga dinero a sus jugadores y con uno de los presupuestos más bajos del grupo gaditano.

La gran campaña cuajada tiene como artífice un nombre propio, el de Jesús Cruz Pecci. Se trata del entrenador que ha alimentado a lo largo de la temporada con ilusión de los bazaneros, que ha conseguido un bloque casi insuperable y que mantiene todas las ganas del mundo en la primera eliminatoria ante el Jerez Industrial, en la que de momento vencen los jerezanos gracias al 1-0 cosechado en la ida por los blanquiazules.

Es hora de que se cuente con ayuda exterior, de que La Isla futbolística se vuelque con un Bazán que mañana, a partir de las 12:00 del mediodía, recibe a su adversario en un Municipal de Sacramento que debe convertirse en el fortín necesario para aupar a un equipo que se merece, más que ningún otro del grupo, el ascenso.

Jesús Pecci es claro al señalar que "tenemos que llenar Sacramento sí o sí" porque "resulta necesario que la afición sea más que nunca el jugador número 12 y meta el gol que necesitamos para poder pasar a la final".

Y es que un 1-0 valdría a los bazaneros por haber quedado primeros en la clasificación. La intención del equipo de Pecci no es otra que la de comenzar el choque con un ritmo trepidante y evitar sorpresas. "El equipo está muy mentalizado de lo que ha de hacer y además he visto a los chavales con una dosis importante de ilusión en estos días, lo que me llena de esperanza", afirma el técnico.

Para el entrenador del Bazán "ya es un logro haber hecho lo que hemos realizado, una gran temporada que podríamos ratificar en estas dos eliminatorias que nos restan, Nadie daba un duro por nosotros y mire dónde estamos", sentencia.

De todas maneras, "nuestras armas son la ilusión y las ganas con las que afrontamos el choque de vuelta ante un gran rival, con capacidad para doblegar a cualquier equipo. Por ello estaremos al doscientos por cien, como mínimo", enfatiza.

El Bazán cuenta ya las horas del partido de Sacramento porque se puede hacer historia y Jesús Pecci es consciente de ello. "Pero tengo que quitar presión a los jugadores porque la presión y los nervios son compañeros de viaje que solamente entorpecen el trabajo. Nosotros tenemos que hacer lo que hemos venido haciendo durante toda la temporada, ni más ni menos, porque las cosas han salido con esa fórmula a pedir de boca. Estoy convencido de que se seguirá agrandando la campaña", matiza.

Termina de conversar antes de comenzar el trabajo en los últimos días previos al partido ante el Jerez Industrial y continúa recalcando la importancia de tener unas gradas llenas, de que la afición responda. Pase lo que pase ante el equipo industrialista, la temporada del Bazán ha sido para enmarcar y así se lo tiene que hacer ver la afición de San Fernando a Jesús Pecci y sus pupilos.